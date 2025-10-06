पाकिस्तान का नाम सुनते ही सबसे पहले जेहन में क्या आता है, गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद और अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार. पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने हाल ही में 2023 का डेटा रिलीज किया है, जिसके मुताबिक भारत के इस पड़ोसी मुल्क में करीब 52 लाख हिंदू हैं.

पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू सिंध राज्य में रहते हैं, जहां अकेले हिंदुओं की आबादी करीब 49 लाख के आस-पास है. आज आपको पाकिस्तान के सबसे अमीर हिंदू के बारे में बताते हैं. जानें वो क्या करते हैं और वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं.

कौन हैं दीपक पेरवानी

दीपक पेरवानी पाकिस्तान के सबसे अमीर हिंदू माने जाते हैं. उनका जन्म साल 1974 में मीरपुर खास के एक सिंधी परिवार में हुआ था. बता दें कि दीपक पेरवानी की गिनती दुनिया के बेहतरीन फैशन डिजाइनर के तौर पर होती है और वो एक एक्टर भी हैं.

कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं दीपक पेरवानी

करियर की बात करें तो दीपक ने 1996 में फैशन डिजाइनर के तौर पर करियर शुरू किया था. उन्हें पाकिस्तान और बाकी दुनिया में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. दुनिया का सबसे बड़ा कुर्ता बनाने के लिए उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है. दीपक पेरवानी ने कई विदेशी सेलिब्रिटीज के भी साथ काम किया है. बता दें कि भारत के गीतकार जावेद अख्तर और उनकी पत्नी शबाना आजमी के साथ भी वो काम कर चुके हैं. पाकिस्तान की संस्कृति को दीपक पेरवानी ने अपने फैशन के दम पर दुनियाभर में पहुंचाया है.

पाकिस्तान के सबसे अमीर हिंदू की संपत्ति

दीपक पेरवानी की गिनती पाकिस्तान के सबसे अमीर हिंदुओं में होती है. साल 2022 में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ करीब 71 करोड़ रुपये है. इसके अलावा उनके चचेरे भाई नवीन पेरवानी इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर हैं और वो भी काफी मशहूर हैं. नवीन की नेटवर्थ करीब 60 करोड़ रुपये है. उनकी गिनती भी पाकिस्तान के सबसे रईस हिंदुओं में होती है.

ये भी पढ़ें

Keir Starmer Visit India: ब्रिटिश रॉयल नेवी का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पहुंचा अरब सागर, भारत क्या करेगा, जिससे बढ़ी पाकिस्तान की धड़कन