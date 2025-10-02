सर क्रीक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने पाकिस्तान में हलचल पैदा कर दी है. पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा राजनाथ सिंह के इस बयान से काफी खौफ में आ गए हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वह अलग-अलग जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम कर सके. गुरुवार (2 अक्टूबर, 2025) को दशहरा के मौके पर गुजरात के भुज में एक सैन्य अड्डे से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि अगर सर क्रीक इलाके में कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो करारा जवाब मिलेगा और इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे.

पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने ये बहुत खतरनाक बात की है और जिस सर क्रीक इलाके की वह बात कर रहे हैं, वो भी बहुत खतरनाक है. वहां सारा दलदली सा पानी है, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं हो सकता, यहां बाढ़ भी आ जाती है. गुजरात में कच्छ की खाड़ी में करीब 96 किलोमीटर लंबी संकरी जलधारा को सर क्रीक कहते हैं. यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में पड़ती है.

उन्होंने कहा, 'भारत की लीडरशिप चाहती है कि पाकिस्तान के खर्चे होते रहें. ये कोई मामूली चीज नहीं है. पाकिस्तान को स्ट्रेच किया जाएगा कि कराची में खतरा है, लाहौर में खतरा है, सर क्रीक में खतरा है सियाचिन में भी खतरा है. वो पाकिस्तान को डरा रहे हैं कि आप अलग-अलग जगहों पर रिसोर्सेज तैनात करो, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं कर सकता है.'

कमर चीमा ने कहा कि भारत ऐसी जगह से लड़ाई करना चाहता है, जहां से वह कह रहे हैं कि एक रास्ता कराची को जाता है. उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह सही कह रहे हैं, हमारे सारे नेताओं को जब सर क्रीक जाना होता है तो वे बाय एयर जाते हैं और एक घंटे से भी कम समय कराची से वहां जाने में लगता है.

पाक एक्सपर्ट ने कहा, 'इस तरह पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएंगे, पर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि अलग-अलग जगह रिसोर्सेज तैनात करें, इंडिया के पास तो पैसा है. हम तो चाहते हैं कि हमारा मसला टेबल पर बैठकर हल हो, लेकिन भारत टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है. हम इसलिए तैयार हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जाया न हों. इंडिया के पास बड़ी तादाद में पैसा है, लेकिन हमारे पास नहीं है.'

कमर चीमा ने कहा, 'अब देखने वाली बात है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान किसी नए संघर्ष की तरफ इशारा है या क्या है. सर क्रीक इलाके को इंडियन नेवी देखती है तो बार-बार जो इंडियन नेवी को अहमियत दी जा रही है, हो सकता है कि अगली बार भारत पाकिस्तान के खिलाफ नेवी को उतारे.'