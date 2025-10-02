हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...

सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...

पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि बाय एयर कराची से सर क्रीक का रास्ता सिर्फ एक घंटे या उससे भी कम का है, सारे नेता कराची से ही वहां जाते हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 02 Oct 2025 04:13 PM (IST)
Preferred Sources

सर क्रीक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने पाकिस्तान में हलचल पैदा कर दी है. पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा राजनाथ सिंह के इस बयान से काफी खौफ में आ गए हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वह अलग-अलग जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम कर सके. गुरुवार (2 अक्टूबर, 2025) को दशहरा के मौके पर गुजरात के भुज में एक सैन्य अड्डे से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि अगर सर क्रीक इलाके में कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो करारा जवाब मिलेगा और इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे.

पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने ये बहुत खतरनाक बात की है और जिस सर क्रीक इलाके की वह बात कर रहे हैं, वो भी बहुत खतरनाक है. वहां सारा दलदली सा पानी है, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं हो सकता, यहां बाढ़ भी आ जाती है. गुजरात में कच्छ की खाड़ी में करीब 96 किलोमीटर लंबी संकरी जलधारा को सर क्रीक कहते हैं. यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में पड़ती है. 

उन्होंने कहा, 'भारत की लीडरशिप चाहती है कि पाकिस्तान के खर्चे होते रहें. ये कोई मामूली चीज नहीं है. पाकिस्तान को स्ट्रेच किया जाएगा कि कराची में खतरा है, लाहौर में खतरा है, सर क्रीक में खतरा है सियाचिन में भी खतरा है. वो पाकिस्तान को डरा रहे हैं कि आप अलग-अलग जगहों पर रिसोर्सेज तैनात करो, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं कर सकता है.'

कमर चीमा ने कहा कि भारत ऐसी जगह से लड़ाई करना चाहता है, जहां से वह कह रहे हैं कि एक रास्ता कराची को जाता है. उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह सही कह रहे हैं, हमारे सारे नेताओं को जब सर क्रीक जाना होता है तो वे बाय एयर जाते हैं और एक घंटे से भी कम समय कराची से वहां जाने में लगता है.

पाक एक्सपर्ट ने कहा, 'इस तरह पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएंगे, पर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि अलग-अलग जगह रिसोर्सेज तैनात करें, इंडिया के पास तो पैसा है. हम तो चाहते हैं कि हमारा मसला टेबल पर बैठकर हल हो, लेकिन भारत टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है. हम इसलिए तैयार हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जाया न हों. इंडिया के पास बड़ी तादाद में पैसा है, लेकिन हमारे पास नहीं है.'

कमर चीमा ने कहा, 'अब देखने वाली बात है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान किसी नए संघर्ष की तरफ इशारा है या क्या है. सर क्रीक इलाके को इंडियन नेवी देखती है तो बार-बार जो इंडियन नेवी को अहमियत दी जा रही है, हो सकता है कि अगली बार भारत पाकिस्तान के खिलाफ नेवी को उतारे.'

और पढ़ें
Published at : 02 Oct 2025 04:13 PM (IST)
Tags :
Indian Navy Rajnath Singh BJP Indian Army
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
Watch: एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
बॉलीवुड
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
Watch: एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
बॉलीवुड
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
यूटिलिटी
Free Gas Cylinder in UP: यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
शिक्षा
भारत से हर साल कितने लोग पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने? हैरान कर देगा यह आंकड़ा
भारत से हर साल कितने लोग पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने? हैरान कर देगा यह आंकड़ा
ट्रेंडिंग
बहू है या चुड़ैल! सास को बाल पकड़कर घसीटा और मारने लगी थप्पड़, वायरल वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश
बहू है या चुड़ैल! सास को बाल पकड़कर घसीटा और मारने लगी थप्पड़, वायरल वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश
यूटिलिटी
Money Saving Tips: पेट्रोल-डीजल खरीदते वक्त भी हो सकती है तगड़ी बचत, पेट्रोल पंप पर बस आजमाने होंगे ये तरीके
पेट्रोल-डीजल खरीदते वक्त भी हो सकती है तगड़ी बचत, पेट्रोल पंप पर बस आजमाने होंगे ये तरीके
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget