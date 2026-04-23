अमेरिका के पूर्व राजदूत रेहम इमैनुएल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियों ने भारत-अमेरिका रिश्तों को कमजोर किया है और अगर वह सत्ता में आते हैं तो इन संबंधों को फिर मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे.

भारत-अमेरिका संबंधों पर ट्रंप की नीतियों की आलोचना

एक इंटरव्यू में भारत-अमेरिका रिश्तों पर बात करते हुए इमैनुएल ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने भारत को दूर धकेला. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 30 वर्षों में हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को करीब लाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने इस प्रयास को नुकसान पहुंचाया.

सहयोगी देशों से बढ़ी दूरी का दावा

इमैनुएल ने कहा कि ट्रंप की भाषा और रवैये के कारण अमेरिका के कई सहयोगी देश उससे दूर हो रहे हैं. उनके मुताबिक भारत, जापान और कोरिया जैसे अहम साझेदार भी ट्रंप की नीतियों से असहज महसूस कर रहे हैं.

राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी और बड़ा बयान

डेमोक्रेटिक नेता इमैनुएल के ये बयान इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि वह आने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में हैं. इलिनोइस से पूर्व प्रतिनिधि रहे इमैनुएल 2028 के चुनाव में उतरने की संभावनाओं को लेकर चर्चा में हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रंप ने फिर पार की हद! भारत को लेकर कह दी अपमानजनक बात, पढ़कर खौल उठेगा आपका खून



यह भी पढ़ें: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब

पाकिस्तान को लेकर ट्रंप के रुख पर सवाल

इमैनुएल ने ट्रंप प्रशासन की भारत-पाकिस्तान नीति पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि ट्रंप ने कई मौकों पर भारत के बजाय पाकिस्तान के पक्ष में झुकाव दिखाया, जो अमेरिका की विदेश नीति के लिए सही नहीं है.

भारत-पाक तनाव के दौरान बयानबाजी पर आलोचना

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल हुए सैन्य तनाव के बाद ट्रंप के बयानों को लेकर भी इमैनुएल ने नाराजगी जताई. उनका कहना है कि ट्रंप के बयान भारत के रुख के विपरीत थे, जिससे नई दिल्ली में असहजता पैदा हुई.