हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, अमेरिकी टैरिफ बेअसर' रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ट्रंप को बड़ी चेतावनी

'भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, अमेरिकी टैरिफ बेअसर' रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ट्रंप को बड़ी चेतावनी

रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अमेरिका भारत-चीन पर दबाव डालकर ऊर्जा संबंध नहीं तोड़वा सकता. पुतिन ने मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारत किसी अपमान को स्वीकार नहीं करेगा.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Updated at : 03 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Preferred Sources

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार (2 अक्टूबर) को अमेरिका पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और चीन पर दबाव डालकर रूस से ऊर्जा संबंध खत्म करवाना चाहता है, लेकिन ऐसा कदम उल्टा असर डाल सकता है.

पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका रूस के व्यापारिक साझेदारों पर ज्यादा शुल्क लगाता है, तो इससे वैश्विक कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ेंगी. हाल ही में अमेरिका ने भारत के निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है, जिससे यह टैक्स बढ़कर 50% हो गया है.

रूसी राष्ट्रपति ने कही ये बड़ी बात

रूसी राष्ट्रपति ने कहा, “भारत और चीन अपने साथ अपमान नहीं होने देंगे.” उन्होंने साफ कहा कि अगर भारत रूस से ऊर्जा खरीदना बंद करता है, तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा. लेकिन भारत की जनता और नेतृत्व ऐसा कभी नहीं होने देंगे. पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि मोदी ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे.

पुतिन ने अमेरिका की दोहरी नीति पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद रूस से समृद्ध यूरेनियम खरीदता है, लेकिन बाकी देशों को रूसी ऊर्जा से दूर रहने के लिए कहता है.

लगातार भारत की आलोचना कर रहा है अमेरिका

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका लगातार भारत की आलोचना कर रहा है कि वह रूस से तेल खरीद रहा है. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों ने भी कई बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की. ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने तो भारत को “टैरिफ का महाराजा” तक कहा था और मोदी पर पुतिन व शी जिनपिंग के करीब होने का आरोप लगाया था.

इससे पहले भी पुतिन ने अमेरिका को चेताया था कि भारत और चीन से औपनिवेशिक दौर जैसी भाषा में बात नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा, “अब उपनिवेशवाद का समय खत्म हो चुका है. भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताएं किसी भी अल्टीमेटम के आगे झुकने वाली नहीं हैं.” रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी कहा कि भारत और चीन जैसे देश अमेरिका के दबाव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे.

ये भी पढ़ें-

ब्रिटेन में यहूदी मंदिर पर आतंकी हमला, 2 लोगों की मौत, पुलिस ने हमलावर को किया ढेर; भारत का भी आया रिएक्शन

Published at : 03 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Tags :
PM Modi US Tarrif Putin India US Tension Russia Energy Trade
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
इंडिया
Bihar Election: नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
इंडिया
Bihar Election: नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
शिक्षा
मैच में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, जानें कैसे होता है सेलेक्शन?
मैच में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, जानें कैसे होता है सेलेक्शन?
ट्रेंडिंग
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget