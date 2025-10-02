हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वब्रिटेन में यहूदी मंदिर पर आतंकी हमला, 2 लोगों की मौत, पुलिस ने हमलावर को किया ढेर; भारत का भी आया रिएक्शन

ब्रिटेन में यहूदी मंदिर पर आतंकी हमला, 2 लोगों की मौत, पुलिस ने हमलावर को किया ढेर; भारत का भी आया रिएक्शन

ब्रिटेन के मैनचेस्टर में गुरुवार को यहूदी धार्मिक स्थल के पास हुए हमले में दो लोगों की मौत हुई है और तीन लोग घायल हुए हैं. इस घटना को लेकर भारत ने भी दु:ख जताया और आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 02 Oct 2025 11:51 PM (IST)
Preferred Sources

ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी धार्मिक स्थल के पास योम किप्पुर त्योहार मनाए जाने के दौरान एक कार द्वारा लोगों को कुचलने और उनपर चाकू से हमला करने की घटना सामने आई है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को गोली मार दी गई है.

खबरों के अनुसार, गोली लगने से आरोपी की मौत हो गई है. वहीं घटनास्थल पर मौजूद बम निरोधक टीम यह जांच कर रही है कि हमलावर के पास कोई बम या विस्फोटक तो नहीं था. पुलिस ने बताया कि उन्होंने 'प्लेटो' अलर्ट जारी किया है. 

पुलिस कर रही घटनास्थल की जांच

बता दें कि प्लेटो एक विशेष चेतावनी होती है, जिसका इस्तेमाल पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तब करती हैं जब उन्हें लगता है कि कोई बड़ा हमला हो सकता है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि इस घटना को अभी आतंकवादी हमला घोषित कर दिया गया है. टीम अभी घटनास्थल और उसके आसपास जांच कर रही है.

इस हमले को लेकर ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने कहा कि इस दुखद घटना को लेकर वह काफी हैरान हैं, जबकि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यहूदी समुदाय की ओर से मनाए जाने वाले त्योहार योम किप्पुर को लेकर ब्रिटेन के हर धर्मस्थल के आसपास पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा.

प्रधानमंत्री स्टारमर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी प्रतिक्रिया

स्टारमर से सोशल मीडिया 'X' पर पोस्ट करते हुए कहा, 'मैं क्रम्पसॉल के एक आराधनालय पर हुए हमले से हैरान हूं. यह हमला यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर हुआ, जो इस घटना को और भी भयावह बना देता है. मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ितों और उनके प्रियजनों के साथ है. साथ ही, मैं आपातकालीन सेवाओं और सभी विरोध जताने वालों को उनके साहस और त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद देता हूं.'

 

वहीं एक और पोस्ट में स्टारमर ने कहा, 'आज सुबह का हमला बेहद चौंकाने वाला है. मैं एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करने के लिए लंदन वापस जा रहा हूं.' उन्होंने कहा कि देश भर के आराधनालयों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है. हम अपने यहूदी समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.

भारत ने घटना को लेकर जताया दु:ख

भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से रणधीर जायसवाल ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गुरुवार को योम किप्पुर प्रार्थना सभा के दौरान मैनचेस्टर के हीटन पार्क सिनेगॉग पर हुए आतंकवादी हमले की हम निंदा करते हैं. यह विशेष रूप से दुखद है कि यह जघन्य कृत्य अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन किया गया.

मंत्रालय ने कहा, 'यह हमला आतंकवाद की दुष्ट ताकतों से उत्पन्न चुनौती की एक और भयावह याद दिलाता है, जिसका मुकाबला वैश्विक समुदाय को एकजुट और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से करना होगा. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थना पीड़ितों, उनके परिवारों और मैनचेस्टर शहर के साथ है. हम इस दुखद समय में UK के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं.'

Published at : 02 Oct 2025 11:51 PM (IST)
