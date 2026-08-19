हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के दावे की ईरान ने उड़ाई धज्जियां, कहा- 'सब झूठ'

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है और न ही ऐसी कोई बातचीत तय है. दूसरी ओर, ईरान का कहना है कि अमेरिका अब उसकी शर्तों पर बातचीत के लिए दबाव बना रहा है. इसी बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी तनाव बढ़ गया है. मिसाइल हमले के आरोप, समुद्री नाकेबंदी, व्यापारिक प्रतिबंध और तेल की बढ़ती कीमतों ने पूरे क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है.

ट्रंप बोले- ईरान से कोई बातचीत नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ न तो कोई बातचीत चल रही है और न ही फिलहाल कोई वार्ता निर्धारित है. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह लागू है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ कर दिया गया है.

ईरान का दावा- अमेरिका बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा

अल जजीरा की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के रुख पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने में नाकाम रहने के बाद अमेरिका अब तेहरान की शर्तों पर बातचीत के लिए “गिड़गिड़ा” रहा है. ईरान का कहना है कि बातचीत तभी आगे बढ़ सकती है, जब उसकी शर्तों को स्वीकार किया जाए.

UAE का आरोप- ईरान ने समुद्री यातायात को निशाना बनाकर दागीं मिसाइलें

संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरान ने समुद्री यातायात को निशाना बनाकर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. मंत्रालय के मुताबिक, इनमें से एक मिसाइल UAE के क्षेत्रीय जल में जाकर गिरी, जबकि दूसरी क्षेत्रीय जल से बाहर समुद्र में गिरी. हालांकि, ईरान ने UAE के इस आरोप को खारिज कर दिया है.

ईरान ने UAE के आरोपों को बताया बेबुनियाद

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने UAE के आरोपों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप अच्छे पड़ोसी संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं और क्षेत्रीय विश्वास को कमजोर करते हैं.

UAE ने ईरान के साथ व्यापार पर लगाई रोक

तनाव के बीच UAE के विदेश मंत्रालय ने ईरान के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियों, वाणिज्यिक आदान-प्रदान और वित्तीय लेनदेन को अगले आदेश तक निलंबित करने का ऐलान किया है. इस फैसले से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर भी असर पड़ने की आशंका है.

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर भी दिखाई दिया. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 59 सेंट यानी 0.7 फीसदी बढ़कर 91.46 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. यह कीमत 16:31 GMT पर दर्ज की गई और तीन सप्ताह में पहली बार इस स्तर तक पहुंची. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) फ्यूचर्स में 75 सेंट यानी 0.9 फीसदी की तेजी आई और यह 85.25 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ.

होर्मुज को लेकर मध्यस्थों की नजर ईरान-ओमान समझौते पर

कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ ईरान और ओमान के बीच को लेकर प्रस्तावित ट्रांजिट समझौते का इंतजार कर रहे हैं. उनका कहना है कि इसके बाद ही वॉशिंगटन और तेहरान को शांति वार्ता दोबारा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है.

ईरान बोला- शर्तें पूरी होने तक बंद रहेगा होर्मुज

ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तब तक बंद रहेगा, जब तक अमेरिका अंतरिम समझौते में शामिल शर्तों को पूरा नहीं करता. इन शर्तों में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंधों को हटाना तथा ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करना शामिल है.