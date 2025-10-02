पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है. पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के जुल्म के खिलाफ लोग सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं. सुरक्षा बलों की ओर से प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाए जाने से करीब 12 नागरिकों की मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों में इतना गुस्सा भर आया है कि पाकिस्तान सरकार और मुनीर के फौज की नींद उड़ी हुई है. अपने लोगों की मांगों को पूरा करने के बजाए पाकिस्तान भारत का नाम लेकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहा है.

पीओके में लोगों को धमका रही पाकिस्तानी सेना

पाकिस्तानी सेना आम लोगों का आवाज को शांत करने के लिए लोगों को धमकाने और फायरिंग का सहारा ले रही है. पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने प्रदर्शनकारियों को धमकी दी है. उन्होंने कहा कि लोगों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन सरकार अस्थिर करने की छूट नहीं दी जा सकती. पीओके के लोग लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के जुल्म सह रहे हैं. आम जनता का आरोप है कि सरकार यहां डेवलपमेंट के कार्य नहीं करती और महंगाई चरम पर है.

अपनी नाकामी छिपाने के लिए लिया भारत का नाम

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का कहना है कि PoK में सरकार का सिस्टम काम करता है. उन्होंने कहा, "अगर यहां टैक्स नहीं लिया जाएगा तो सरकार कर्मचारियों को सैलरी कैसे देगी. अगर प्रदर्शनकारियों को कोई समस्या है तो सिस्टम के जरिए सरकार से बात करे." अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन्होंने एक बार फिर भारत का नाम लेते हुए कहा, "जो लोग कश्मीर का ख्वाब देख रहे हैं उनका ताल्लुक भी कश्मीर से था. हमारी सेना के कई जवान कश्मीर से हैं."

भारत का जम्मू कश्मीर अब डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी आग निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तानी सेना अपने लोगों को खुश करने के लिए झूठा बयान देते रहती है. अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, "PoK में महंगाई नहीं है आम लोगों के हित में कई कार्य हुए हैं. पीओके की हालत भारत के जम्मू-कश्मीर से बेहतर है. यहां की साक्षरता दर उनसे बेहतर है."

ये भी पढ़ें : 'कश्मीर हमारा है...', किसने किया दावा, POK में बवाल और बढ़ा! सेना से टकराव में 12 नागरिकों की मौत