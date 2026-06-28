PM मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को कर रहे हैं संबोधित, बोले- 'भारत के साथ रिश्ते 50 साल पुराने'

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शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।

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गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।

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पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।

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बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।

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देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?