एक्सप्लोरर
PM मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को कर रहे हैं संबोधित, बोले- 'भारत के साथ रिश्ते 50 साल पुराने'
प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित कर रहे हैं. यह 20वीं संसद है, जहां मोदी संबोधित कर रहे हैं.
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
PM मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को कर रहे हैं संबोधित, बोले- 'भारत के साथ रिश्ते 50 साल पुराने'
विश्व
PM मोदी को मिला बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान, सेशेल्स ने दिया ‘गार्डियन ऑफ़ द ब्लू होराइज़न’ अवॉर्ड
विश्व
बांग्लादेश कब लौटेंगी शेख हसीना? भारत में रह रहीं पूर्व PM बोलीं- 'मौत से नहीं डरती, हर साजिश को पार कर...'
विश्व
ब्रिटेन में सांसद ने PM को बोला झूठा तो स्पीकर ने निकाला बाहर, रिजिजू बोले- 'भारत में तो...'
Advertisement
विश्व
7 Photos
ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस बंद! 179 उड़ानें रद्द, दुबई से दोहा तक, मुश्किल में फंसे यात्री
विश्व
7 Photos
PAK के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
Advertisement