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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को कर रहे हैं संबोधित, बोले- 'भारत के साथ रिश्ते 50 साल पुराने'

PM मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को कर रहे हैं संबोधित, बोले- 'भारत के साथ रिश्ते 50 साल पुराने'

प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित कर रहे हैं. यह 20वीं संसद है, जहां मोदी संबोधित कर रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 28 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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PM मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को कर रहे हैं संबोधित, बोले- 'भारत के साथ रिश्ते 50 साल पुराने'

Published at : 28 Jun 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi National Assembly Seychelles PM Narendra Modi Breaking News Abp News
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