ईरान युद्ध के बीच PM मोदी ने UAE राष्ट्रपति को लगाया फोन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर क्या हुई बात?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (17 मार्च) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बात की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. दोनों नेताओं के बीच पश्चिमी एशिया में बने तनाव को लेकर भी चर्चा हुई. भारत ने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की. पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है.

होर्मुज स्ट्रेट पर भी हुई बात

पीएम मोदी ने होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा और निर्बाध आवाजाही के मुद्दे पर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की. साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली के लिए मिलकर काम जारी रखन की बात दोहराई.

पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. हमने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की.'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए सभी हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई, जिनमें निर्दोष लोगों की जान गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा. हम होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमत हुए. हम क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे.'

Spoke with my brother HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and conveyed advance Eid greetings.



We discussed the current situation in West Asia. Reiterated India’s strong condemnation of all attacks on the UAE that have resulted in loss of innocent lives… — Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2026

इससे पहले सरकार ने उनक खबरों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया कि होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के बदले में भारत द्वारा जब्त किए गए तीन तेल टैंकरों को छोड़े जाने की मांग कर रहा है. सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि यह रिपोर्ट निराधार है और भारत तथा ईरान के अधिकारियों के बीच इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है.

भारत होर्मुज स्ट्रेट से 20 से अधिक भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों का सुरक्षित लाने के लिए तेहरान के संपर्क में है. दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद शनिवार तड़के भारतीय ध्वज वाले दो एलपीजी वाहक जहाज, शिवालिक और नंदा देवी, 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर गए.

होर्मुज से पाकिस्तान का तेल टैंकर गुजरेगा या नहीं? जंग के बीच ईरान ने लिया बड़ा फैसला