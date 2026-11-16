प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दो अहम शिखर सम्मलेनों में हिस्सा लेने फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे. जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ. पीएम यहां अगले 2 दिन 23वें आसियान शिखर सम्मेलन, 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और इससे इतर ट्रंप से क्वाड के मंच पर मुलाकात करेंगे, जिसपर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं.

मंगलवार को 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे. साथ ही उन्हें संबोधित करेंगे. वे 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बहुपक्षीय रणनीतिक और आर्थिक चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे. इसमें फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर और अन्य गणमान्य लोगों सहित क्षेत्रों के साथ आधिकारिक बैठकें करेंगे. पीएम मोदी राष्ट्रपति के आमंत्रण पर फिलीपींस पहुंचे हैं.

इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी प्रस्तावित बैठक है. यह भी मनीला में आयोजित हो रही है. मंगलवार को ट्रंप फिलीपींस पहुंचेंगे. यह अहम बैठक 17 नवंबर को प्रस्तावित है. पहली बार है, जब क्वाड की बैठक किसी गैर क्वाड सदस्य देश में हो रही है. यह आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. इस बैठक में मोदी, ट्रंप के अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और जापान के पीएम साने ताकाइची हिस्सा लेंगे.

#BREAKING | मनीला में कल पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात, क्वाड नेताओं की भी होगी बैठक 'चार की चाल' मेघा प्रसाद (@MeghaSPrasad) के साथ https://t.co/SMm0dUypVm #ABPNews #PMModi #DonaldTrump #Manila #QUAD #IndiaUS https://t.co/Rro2U9xdS7 — ABP News (@ABPNews) November 16, 2026

इन कार्यक्रमों के अलावा पीएम मोदी ऐतिहासिक गुरुद्वारे का दौरा भी करेंगे. उन्होंने खुशी जताते हुए बताया, '17 नवंबर को एक बहुत खास दिन है. मुझे मनीला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान में पुनर्विकास कार्यों की शुरुआत के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा. यह गुरुद्वारा एक सदी से भी अधिक पुराना है. इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है. गुरु साहिबानों की शिक्षाओं से प्रेरित होकर, सिख समुदाय ने दुनियाभर में अपने एक अलग पहचान बनाई. वे दूसरों की सेवा करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के काम में हमेशा सबसे आगे रहे हैं.'

Tomorrow, 17th November, is a very special day. I will have the honour of taking part in the ceremony to mark the start of redevelopment works at the iconic Gurudwara Khalsa Diwan in Manila. This Gurudwara is over a century old and is a centre of immense spiritual significance. Inspired by the teachings of the Guru Sahibs, the Sikh community has made a mark globally, being at the forefront of serving others and building a better planet. ਕੱਲ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। — Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026

इससे पहले मनीला एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का इंडियन कम्युनिटी ने गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की झलक देखने को मिली. इलिगन सिटी स्थित इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्टस गिल्ड की तरफ से रामायण की विशेष प्रस्तुति दी गई.

A warm welcome by the Indian diaspora in Philippines. Cultural performances. A special Ramayana performance by the Integrated Performing Arts Guild (IPAG) based in Iligan City. Here are highlights from Manila this evening. https://t.co/cry2rBKhnV — Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026

राष्ट्रपति के रात्रिभोज में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी

फिलीपींस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के सम्‍मान में रात्र‍िभोज का आयोजन क‍िया. राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर और फर्स्ट लेडी लुईस अरनेटा-मार्कोस ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. पीएम मोदी फिलीपींस में पुरुषों की पारंपरिक औपचारिक पोशाक 'बारोंग तागालोग' पहने हुए थे. प्रधानमंत्री मोदी ने रात्र‍िभोज पर‍िसर तक पहुंचने के ल‍िए खास तौर पर तैयार क‍िए गए बैटरी से चलने वाले ऑटो र‍िक्‍शा की सवारी की. यह ऑटो व‍िशेष अत‍िथ‍ियों के स्‍वागत के ल‍िए तैयार क‍िया गया.

VIDEO | Manila: Prime Minister Narendra Modi and other ASEAN leaders attend a gala dinner hosted by the President of the Philippines. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/aXI4h6lW7F — Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026

विदेश मंत्रालय ने PM के दौरे को लेकर क्या बताया?

विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर बताया, 'यह दौरा 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'इंडो-पैसिफिक विजन' के एक अहम हिस्से के रूप में आसियान के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करता है. आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी. इसमें 'आसियान-भारत कार्य योजना 2026-2030' भी शामिल है. साथ ही, भविष्य में सहयोग की दिशा भी तय की जाएगी. भारत-आसियान संबंध, भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'इंडो-पैसिफिक' के लिए हमारे विजन का एक मुख्य आधार हैं.'

उन्होंने कहा, 'यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत और आसियान वर्ष 2026 को 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष' के रूप में मना रहे हैं. इसके अलावा, 2027 में हमारे संवाद संबंधों के 35 साल और 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के पांच साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान और अन्य प्रतिभागी देशों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा'

भारतीय कम्युनिटी में देखने को मिल रहा उत्साह

फिलीपींस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनीला यात्रा को लेकर खुशी जताई. भारतीय लोगों ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की पहचान और सम्मान बढ़ा है. जो देश भारत के साथ साझेदारी करेंगे, वे भी विकास करेंगे. एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'मुझे लगता है कि पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हर कोई उन्हें जानता है. जो काम वे कर रहे हैं, वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है और इसका फायदा देश के लोगों के साथ-साथ दूसरे देशों को भी मिलेगा. जो भी भारत के साथ साझेदारी करेगा, वह भी आगे बढ़ेगा.

कौन-कौन से देश के प्रतिनिधि होंगे शामिल?

साल 1967 में स्थापित आसियान को एक प्रभावशाली संगठनों में से एक माना जाता है. इसके 11 मेंबर्स हैं. इनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते, और वियतनाम शामिल हैं. भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद साझेदार हैं.

आसियान के सदस्य देशों के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस भी शामिल हैं.