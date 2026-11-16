ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वप्रधानमंत्री का फिलीपींस दौरा: क्वाड के मंच पर ट्रंप से मिलेंगे PM मोदी, बैठक पर दुनिया की नजरें

प्रधानमंत्री का फिलीपींस दौरा: क्वाड के मंच पर ट्रंप से मिलेंगे PM मोदी, बैठक पर दुनिया की नजरें

फिलीपींस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दो दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. वह दो अहम आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. यहां पीएम का गर्मजोशी से स्वागत हुआ.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 17 Nov 2026 12:33 AM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दो अहम शिखर सम्मलेनों में हिस्सा लेने फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे. जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ. पीएम यहां अगले 2 दिन 23वें आसियान शिखर सम्मेलन, 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और इससे इतर ट्रंप से क्वाड के मंच पर मुलाकात करेंगे, जिसपर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं. 

मंगलवार को 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे. साथ ही उन्हें संबोधित करेंगे. वे 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बहुपक्षीय रणनीतिक और आर्थिक चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे. इसमें फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर और अन्य गणमान्य लोगों सहित क्षेत्रों के साथ आधिकारिक बैठकें करेंगे. पीएम मोदी राष्ट्रपति के आमंत्रण पर फिलीपींस पहुंचे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
दक्षिण अफ्रीका में रविवार को दो जगहों पर खूनी वारदात, मास शूटिंग में 17 लोगों की मौत
दक्षिण अफ्रीका में रविवार को दो जगहों पर खूनी वारदात, मास शूटिंग में 17 लोगों की मौत
विश्व
एक मेज पर होंगी तीन महाशक्तियां, ट्रंप ने बताया जिनपिंग और पुतिन संग बैठक का एजेंडा
एक मेज पर होंगी तीन महाशक्तियां, ट्रंप ने बताया जिनपिंग और पुतिन संग बैठक का एजेंडा
विश्व
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान का फिर छलका दर्द, जजों को लिखा ओपन लेटर, की ये मांग
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान का फिर छलका दर्द, जजों को लिखा ओपन लेटर, की ये मांग
विश्व
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो

इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी प्रस्तावित बैठक है. यह भी मनीला में आयोजित हो रही है. मंगलवार को ट्रंप फिलीपींस पहुंचेंगे. यह अहम बैठक 17 नवंबर को प्रस्तावित है. पहली बार है, जब क्वाड की बैठक किसी गैर क्वाड सदस्य देश में हो रही है. यह आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. इस बैठक में मोदी, ट्रंप के अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और जापान के पीएम साने ताकाइची हिस्सा लेंगे. 

इन कार्यक्रमों के अलावा पीएम मोदी ऐतिहासिक गुरुद्वारे का दौरा भी करेंगे. उन्होंने खुशी जताते हुए बताया, '17 नवंबर को एक बहुत खास दिन है. मुझे मनीला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान में पुनर्विकास कार्यों की शुरुआत के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा. यह गुरुद्वारा एक सदी से भी अधिक पुराना है. इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है. गुरु साहिबानों की शिक्षाओं से प्रेरित होकर, सिख समुदाय ने दुनियाभर में अपने एक अलग पहचान बनाई. वे दूसरों की सेवा करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के काम में हमेशा सबसे आगे रहे हैं.'

इससे पहले मनीला एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का इंडियन कम्युनिटी ने गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की झलक देखने को मिली. इलिगन सिटी स्थित इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्टस गिल्ड की तरफ से रामायण की विशेष प्रस्तुति दी गई. 

राष्ट्रपति के रात्रिभोज में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी

फिलीपींस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के सम्‍मान में रात्र‍िभोज का आयोजन क‍िया. राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर और फर्स्ट लेडी लुईस अरनेटा-मार्कोस ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. पीएम मोदी फिलीपींस में पुरुषों की पारंपरिक औपचारिक पोशाक 'बारोंग तागालोग' पहने हुए थे.  प्रधानमंत्री मोदी ने रात्र‍िभोज पर‍िसर तक पहुंचने के ल‍िए खास तौर पर तैयार क‍िए गए बैटरी से चलने वाले ऑटो र‍िक्‍शा की सवारी की. यह ऑटो व‍िशेष अत‍िथ‍ियों के स्‍वागत के ल‍िए तैयार क‍िया गया. 

विदेश मंत्रालय ने PM के दौरे को लेकर क्या बताया?

विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर बताया, 'यह दौरा 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'इंडो-पैसिफिक विजन' के एक अहम हिस्से के रूप में आसियान के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करता है.  आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी. इसमें 'आसियान-भारत कार्य योजना 2026-2030' भी शामिल है. साथ ही, भविष्य में सहयोग की दिशा भी तय की जाएगी. भारत-आसियान संबंध, भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'इंडो-पैसिफिक' के लिए हमारे विजन का एक मुख्य आधार हैं.' 

उन्होंने कहा, 'यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत और आसियान वर्ष 2026 को 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष' के रूप में मना रहे हैं.  इसके अलावा, 2027 में हमारे संवाद संबंधों के 35 साल और 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के पांच साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान और अन्य प्रतिभागी देशों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा'

भारतीय कम्युनिटी में देखने को मिल रहा उत्साह

फिलीपींस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनीला यात्रा को लेकर खुशी जताई. भारतीय लोगों ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की पहचान और सम्मान बढ़ा है. जो देश भारत के साथ साझेदारी करेंगे, वे भी विकास करेंगे. एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'मुझे लगता है कि पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हर कोई उन्हें जानता है. जो काम वे कर रहे हैं, वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है और इसका फायदा देश के लोगों के साथ-साथ दूसरे देशों को भी मिलेगा. जो भी भारत के साथ साझेदारी करेगा, वह भी आगे बढ़ेगा.

कौन-कौन से देश के प्रतिनिधि होंगे शामिल?

साल 1967 में स्थापित आसियान को एक प्रभावशाली संगठनों में से एक माना जाता है. इसके 11 मेंबर्स हैं. इनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते, और वियतनाम शामिल हैं. भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद साझेदार हैं.

आसियान के सदस्य देशों के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस भी शामिल हैं.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
Twitter: https://x.com/kartiksamadhiya
Linkdin: https://www.linkedin.com/in/kartik-sagar-samadhiya-01327b410/
Read More
Published at : 16 Nov 2026 11:57 PM (IST)
Tags :
Philippines Asean QUAD NARENDRA MODI EAS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दक्षिण अफ्रीका में रविवार को दो जगहों पर खूनी वारदात, मास शूटिंग में 17 लोगों की मौत
दक्षिण अफ्रीका में रविवार को दो जगहों पर खूनी वारदात, मास शूटिंग में 17 लोगों की मौत
विश्व
एक मेज पर होंगी तीन महाशक्तियां, ट्रंप ने बताया जिनपिंग और पुतिन संग बैठक का एजेंडा
एक मेज पर होंगी तीन महाशक्तियां, ट्रंप ने बताया जिनपिंग और पुतिन संग बैठक का एजेंडा
विश्व
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान का फिर छलका दर्द, जजों को लिखा ओपन लेटर, की ये मांग
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान का फिर छलका दर्द, जजों को लिखा ओपन लेटर, की ये मांग
विश्व
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Air Hostess Varsha Murder Case: मुस्कुराती एयर होस्टेस वर्षा की दर्दनाक मौत! किसने छीनी जिंदगी?
UP Elections 2027: Mathura से निकलेगा BJP की जीत का रास्ता? | CM Yogi | Janhit With Chitra Tripathi
UP Election 2027 Update | Congress की बड़ी बैठक, Akhilesh Yadav के साथ सीटों पर बनेगी बात?
UP Elections 2027: यूपी में सीट बंटवारे की रेस, 3 चेहरों की उलझन 1! | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary | सीट बंटवारे पर सियासी बवाल पर सटीक विश्लेषण | BJP | Sanjay Nishad | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एक मेज पर होंगी तीन महाशक्तियां, ट्रंप ने बताया जिनपिंग और पुतिन संग बैठक का एजेंडा
एक मेज पर होंगी तीन महाशक्तियां, ट्रंप ने बताया जिनपिंग और पुतिन संग बैठक का एजेंडा
पंजाब
सोनिया के बुक लॉन्च में पहुंचे अमरिंदर सिंह कांग्रेस में होंगे शामिल? बोले- 'एक बार...'
सोनिया के बुक लॉन्च में पहुंचे अमरिंदर सिंह कांग्रेस में होंगे शामिल? बोले- 'एक बार...'
क्रिकेट
PAK से फाइनल जीतकर बागेश्वर धाम पहुंचे आर्यवीर, पिता सहवाग और भाई भी साथ
PAK से फाइनल जीतकर बागेश्वर धाम पहुंचे आर्यवीर, पिता सहवाग और भाई भी साथ
बॉलीवुड
जनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश
जनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश
चुनाव 2026
कांग्रेस का 5 चुनावी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान, UP में अजय माकन को बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस का 5 चुनावी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान, UP में अजय माकन को बड़ी जिम्मेदारी
ऑटो
Upcoming Adventure Bikes: 2027 में मचेगा धमाल, Royal Enfield से Bajaj तक, आ रहीं 5 नई ADV Bikes
2027 में मचेगा धमाल, Royal Enfield से Bajaj तक, आ रहीं 5 नई ADV Bikes
हेल्थ
Teenage Pregnancy in Jharkhand: झारखंड में क्यों बढ़ी टीनएज प्रेग्नेंसी, शहरों के मुकाबले गांव आगे क्यों?
झारखंड में क्यों बढ़ी टीनएज प्रेग्नेंसी, शहरों के मुकाबले गांव आगे क्यों?
ट्रेंडिंग
उदयपुर में विदेशी यूट्यूबर से बदतमीजी, शख्स ने मांगा लिप किस, वीडियो वायरल
उदयपुर में विदेशी यूट्यूबर से बदतमीजी, शख्स ने मांगा लिप किस, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget