ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदक्षिण अफ्रीका में रविवार को दो जगहों पर खूनी वारदात, मास शूटिंग में 17 लोगों की मौत

दक्षिण अफ्रीका में रविवार को दो जगहों पर खूनी वारदात, मास शूटिंग में 17 लोगों की मौत

गौतेंग के पुलिस कमिश्नर टॉमी मथोंबनी ने आशंका जताई कि जेफ्सविले की घटना का संबंध पिछले साल सॉल्सविले के अनौपचारिक बस्ती में हुई गोलीबारी से हो सकता है, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 17 Nov 2026 12:01 AM (IST)
Preferred Sources

दक्षिण अफ्रीका में रविवार को हुई सामूहिक गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई. गोलीबारी की दोनों घटनाएं एक-दूसरे से महज 530 किलोमीटर (330 मील) की दूरी पर हुई हैं. पुलिस ने बताया कि सामूहिक गोलीबारी के पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है.

कहां-कहां हुई दोनों घटनाएं?

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
प्रधानमंत्री का फिलीपींस दौरा: क्वाड के मंच पर ट्रंप से मिलेंगे PM मोदी, बैठक पर दुनिया की नजरें
प्रधानमंत्री का फिलीपींस दौरा: क्वाड के मंच पर ट्रंप से मिलेंगे PM मोदी, बैठक पर दुनिया की नजरें
विश्व
एक मेज पर होंगी तीन महाशक्तियां, ट्रंप ने बताया जिनपिंग और पुतिन संग बैठक का एजेंडा
एक मेज पर होंगी तीन महाशक्तियां, ट्रंप ने बताया जिनपिंग और पुतिन संग बैठक का एजेंडा
विश्व
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान का फिर छलका दर्द, जजों को लिखा ओपन लेटर, की ये मांग
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान का फिर छलका दर्द, जजों को लिखा ओपन लेटर, की ये मांग
विश्व
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो

पहली घटना में पीटरमैरिट्सबर्ग शहर के बाहरी इलाके स्वीटवाटर्स में गोलियों से छलनी एक गाड़ी के अंदर 8 लोगों के शव मिले. पुलिस ने कहा कि रविवार (15 नवंबर, 2026) को हुई इस गोलीबारी के पीड़ितों और संदिग्धों की पहचान तत्काल नहीं हो सकी है.

वहीं, दूसरी घटना में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के नजदीक जेफ्सविल की एक अनौपचारिक बस्ती में हुई, जहां एक झोपड़ी के अंदर 9 लोगों के शव पाए गए. सभी के शरीर पर गोली लगने के निशान थे. यह भी बताया जा रहा है कि यह सामूहिक गोलीबारी रविवार की रात में हुई.

स्थानीय पुलिस ने क्या दी जानकारी 

पुलिस ने बताया कि मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. गौतेंग प्रांत की गंभीर, हिंसक अपराध, हत्या और लूटपाट इकाई इस मामले की जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 10 बजे से 11 बजे के बीच हुई थी. 

गौतेंग पुलिस कमिश्नर ने घटनाओं को लेकर जताई आशंका

गौतेंग के पुलिस कमिश्नर टॉमी मथोंबनी ने आशंका जताई कि जेफ्सविले की घटना का संबंध पिछले साल सॉल्सविले के अनौपचारिक बस्ती में हुई गोलीबारी से हो सकता है, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी और 13 घायल हुए थे. 

पहले भी हो चुकी है मास शूटिंग की वारदात

दक्षिण अफ्रीका के शहरों में इससे पहले भी कई बार सामूहिक गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है. दो महीने पहले सितंबर में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन और जोहान्सबर्ग में महज कुछ ही घंटों से अंतराल में दो भयानक मास शूटिंग की घटना को अंजाम दिया गया था. इसके अलावा, इन दोनों वारदातों से पांच दिन पहले डरबन में भी एक मास शूटिंग की घटना हुई थी.

एक ही दिन में हुई दो शहरों में गोलीबारी में कुल 27 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 26 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. वहीं, डरबन में एक घर के अंदर हुई गोलीबारी में कुल 11 लोग मारे गए थे. इन लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं से दक्षिण अफ्रीका में हिंसक अपराध के बढ़ने और अवैध हथियारों को लेकर फिर से चिंता बढ़ गई है.

यह भी पढ़ेंः 'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान का फिर छलका दर्द, जजों को लिखा ओपन लेटर, की ये मांग

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 16 Nov 2026 11:59 PM (IST)
Tags :
CRIME SOUTH AFRICA Pretoria
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
प्रधानमंत्री का फिलीपींस दौरा: क्वाड के मंच पर ट्रंप से मिलेंगे PM मोदी, बैठक पर दुनिया की नजरें
प्रधानमंत्री का फिलीपींस दौरा: क्वाड के मंच पर ट्रंप से मिलेंगे PM मोदी, बैठक पर दुनिया की नजरें
विश्व
एक मेज पर होंगी तीन महाशक्तियां, ट्रंप ने बताया जिनपिंग और पुतिन संग बैठक का एजेंडा
एक मेज पर होंगी तीन महाशक्तियां, ट्रंप ने बताया जिनपिंग और पुतिन संग बैठक का एजेंडा
विश्व
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान का फिर छलका दर्द, जजों को लिखा ओपन लेटर, की ये मांग
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान का फिर छलका दर्द, जजों को लिखा ओपन लेटर, की ये मांग
विश्व
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Air Hostess Varsha Murder Case: मुस्कुराती एयर होस्टेस वर्षा की दर्दनाक मौत! किसने छीनी जिंदगी?
UP Elections 2027: Mathura से निकलेगा BJP की जीत का रास्ता? | CM Yogi | Janhit With Chitra Tripathi
UP Election 2027 Update | Congress की बड़ी बैठक, Akhilesh Yadav के साथ सीटों पर बनेगी बात?
UP Elections 2027: यूपी में सीट बंटवारे की रेस, 3 चेहरों की उलझन 1! | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary | सीट बंटवारे पर सियासी बवाल पर सटीक विश्लेषण | BJP | Sanjay Nishad | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एक मेज पर होंगी तीन महाशक्तियां, ट्रंप ने बताया जिनपिंग और पुतिन संग बैठक का एजेंडा
एक मेज पर होंगी तीन महाशक्तियां, ट्रंप ने बताया जिनपिंग और पुतिन संग बैठक का एजेंडा
पंजाब
सोनिया के बुक लॉन्च में पहुंचे अमरिंदर सिंह कांग्रेस में होंगे शामिल? बोले- 'एक बार...'
सोनिया के बुक लॉन्च में पहुंचे अमरिंदर सिंह कांग्रेस में होंगे शामिल? बोले- 'एक बार...'
क्रिकेट
PAK से फाइनल जीतकर बागेश्वर धाम पहुंचे आर्यवीर, पिता सहवाग और भाई भी साथ
PAK से फाइनल जीतकर बागेश्वर धाम पहुंचे आर्यवीर, पिता सहवाग और भाई भी साथ
बॉलीवुड
जनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश
जनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश
चुनाव 2026
कांग्रेस का 5 चुनावी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान, UP में अजय माकन को बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस का 5 चुनावी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान, UP में अजय माकन को बड़ी जिम्मेदारी
ऑटो
Upcoming Adventure Bikes: 2027 में मचेगा धमाल, Royal Enfield से Bajaj तक, आ रहीं 5 नई ADV Bikes
2027 में मचेगा धमाल, Royal Enfield से Bajaj तक, आ रहीं 5 नई ADV Bikes
हेल्थ
Teenage Pregnancy in Jharkhand: झारखंड में क्यों बढ़ी टीनएज प्रेग्नेंसी, शहरों के मुकाबले गांव आगे क्यों?
झारखंड में क्यों बढ़ी टीनएज प्रेग्नेंसी, शहरों के मुकाबले गांव आगे क्यों?
ट्रेंडिंग
उदयपुर में विदेशी यूट्यूबर से बदतमीजी, शख्स ने मांगा लिप किस, वीडियो वायरल
उदयपुर में विदेशी यूट्यूबर से बदतमीजी, शख्स ने मांगा लिप किस, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget