दक्षिण अफ्रीका में रविवार को दो जगहों पर खूनी वारदात, मास शूटिंग में 17 लोगों की मौत

दक्षिण अफ्रीका में रविवार को हुई सामूहिक गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई. गोलीबारी की दोनों घटनाएं एक-दूसरे से महज 530 किलोमीटर (330 मील) की दूरी पर हुई हैं. पुलिस ने बताया कि सामूहिक गोलीबारी के पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है.

कहां-कहां हुई दोनों घटनाएं?

पहली घटना में पीटरमैरिट्सबर्ग शहर के बाहरी इलाके स्वीटवाटर्स में गोलियों से छलनी एक गाड़ी के अंदर 8 लोगों के शव मिले. पुलिस ने कहा कि रविवार (15 नवंबर, 2026) को हुई इस गोलीबारी के पीड़ितों और संदिग्धों की पहचान तत्काल नहीं हो सकी है.

वहीं, दूसरी घटना में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के नजदीक जेफ्सविल की एक अनौपचारिक बस्ती में हुई, जहां एक झोपड़ी के अंदर 9 लोगों के शव पाए गए. सभी के शरीर पर गोली लगने के निशान थे. यह भी बताया जा रहा है कि यह सामूहिक गोलीबारी रविवार की रात में हुई.

स्थानीय पुलिस ने क्या दी जानकारी

पुलिस ने बताया कि मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. गौतेंग प्रांत की गंभीर, हिंसक अपराध, हत्या और लूटपाट इकाई इस मामले की जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 10 बजे से 11 बजे के बीच हुई थी.

गौतेंग पुलिस कमिश्नर ने घटनाओं को लेकर जताई आशंका

गौतेंग के पुलिस कमिश्नर टॉमी मथोंबनी ने आशंका जताई कि जेफ्सविले की घटना का संबंध पिछले साल सॉल्सविले के अनौपचारिक बस्ती में हुई गोलीबारी से हो सकता है, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी और 13 घायल हुए थे.

पहले भी हो चुकी है मास शूटिंग की वारदात

दक्षिण अफ्रीका के शहरों में इससे पहले भी कई बार सामूहिक गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है. दो महीने पहले सितंबर में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन और जोहान्सबर्ग में महज कुछ ही घंटों से अंतराल में दो भयानक मास शूटिंग की घटना को अंजाम दिया गया था. इसके अलावा, इन दोनों वारदातों से पांच दिन पहले डरबन में भी एक मास शूटिंग की घटना हुई थी.

एक ही दिन में हुई दो शहरों में गोलीबारी में कुल 27 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 26 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. वहीं, डरबन में एक घर के अंदर हुई गोलीबारी में कुल 11 लोग मारे गए थे. इन लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं से दक्षिण अफ्रीका में हिंसक अपराध के बढ़ने और अवैध हथियारों को लेकर फिर से चिंता बढ़ गई है.

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