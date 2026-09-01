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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी... ऐसे गर्मजोशी से मिले दिग्गज

शी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी... ऐसे गर्मजोशी से मिले दिग्गज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट 2026 के दूसरे व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ गर्मजोशी के साथ मुलाकात की. इसका वीडियो भी सामने आया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 11:54 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार (1 सितंबर) को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. उन्होंने इस दौरान कुछ बातें भी की. खास बात यह रही कि पीएम मोदी, जिनपिंग के साथ-साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात की. इसका दिलचस्प वीडियो भी सामने आया है. पीएम मोदी की इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ ही दूरी पर खड़े थे और यह नजारा देख रहे थे.

दरअसल एससीओ समिट के दूसरे दिन की शुरुआत में सभी देशों के लीडर्स का एक साथ फोटो सेशन हुआ. इस दौरान पुतिन और जिनपिंग हॉल में पीएम मोदी की तरफ बढ़े और गर्मजोशी से हाथ मिलाया. इन तीनों के एक्शन शहबाज शरीफ भी देख रहे थे. हालांकि पीएम और शहबाज के बीच कोई बातचीत नहीं हुई. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिस पर कई तरह के रिएक्शन देखने को मिले हैं.

आतंकवाद पर बरसे पीएम मोदी

पीएम मोदी ने SCO के मंच से आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की अपील की. उन्होंने कहा, 'आतंकवाद आज भी पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है. इसके विरुद्ध लड़ाई में हम एक्शन-रिएक्शन की सोच तक सीमित नहीं रह सकते. हमें आतंकवाद के फाइनेसिंग, रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन और सेफ हैवेन्स के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा.'

अफगानिस्तान को लेकर क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'शांत और सुरक्षित यूरेशिया की हमारी साझा आकांक्षा, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता से भी जुड़ी है. भारत-अफगानिस्तान के लोगों के विकास और मानवीय सहायता में योगदान देता रहा है, और आगे भी देता रहेगा.'

यह भी पढ़ें : GDP: राहुल गांधी पर PM मोदी का बड़ा हमला, 'झूठ की गूंज, निराशा फैला रहे'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 01 Sep 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
PM Modi Breaking News Abp News INDIA CHINA SCO Summit 2026
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