Zelensky On PM Modi Remark: पीएम मोदी की किस बात को सुनकर नाराज हो गए जेलेंस्की, कहा- 'पहले क्यों नहीं बोला...'
रूस-यूक्रेन के बीच लगभग 4 साल से युद्ध जारी है. इसी बीच खबरें आईं कि पुतिन के आवास पर ड्रोन हमलों की कोशिश की गई, जिस पर भारत ने भी चिंता जाहिर की.
पीएम मोदी ने मंगलवार (30 दिसंबर) को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर ड्रोन हमलों की खबरों को लेकर चिंता जताई थी. इस पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भारत की आलोचना की है. यूक्रेन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई हमला नहीं किया है.
इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भारत पर दोहरा रवैया रखने का आरोप लगाया है. जेलेंस्की ने कहा कि भारत समेत कुछ देश, जो पुतिन के आवास पर हमले को लेकर निंदा कर रहे हैं, उन्होंने हमारे बच्चों पर हमलों को लेकर कभी कुछ नहीं कहा.
भारत को लेकर क्या बोले जेलेंस्की
कीव इंडिपेंटेंड की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो यह भ्रमित करने वाला और बुरा है कि भारत, यूएई और कुछ अन्य देशों ने पुतिन के आवास पर हमारे कथित ड्रोन हमलों की निंदा की, जो कभी हुए ही नहीं. उन्होंने आगे कहा कि इतने समय से वे (रूस) हमारे बच्चों पर हमला कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं लेकिन इस बात की कोई निंदा नहीं कर रहा है. ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह भारत से सुनने को नहीं मिला, न ही यूएई से.
पीएम मोदी ने जताई थी चिंता
दरअसल रूस ने 29 दिसंबर को दावा किया था कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन से नोवगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हमला करने की कोशिश की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों से वह बहुत चिंतित हैं. उन्होंने आगे कहा कि राजनयिक प्रयास दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता हैं. इसके साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से ऐसे कदम उठाने से बचने की अपील की, जो शांति पहलों को कमजोर कर सकते हैं.
यूक्रेन के विदेश मंत्री ने क्या कहा
यूक्रेन के विदेश मंत्री सिबिहा ने कहा कि कीव भारत, यूएई और पाकिस्तान के बयानों से निराश और चिंतित है. एक्स पर एक पोस्ट में सिबिहा ने कहा कि लगभग एक दिन बीत गया है और रूस ने अभी भी पुतिन के आवास पर कथित हमले के आरोपों का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है और वे देंगे भी नहीं. क्योंकि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं. ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं.
