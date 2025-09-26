अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था. हालांकि अब बातचीत के रास्ते खुल गए. इस बीच अमेरिका के अगुवाई वाले 32 देशों के संघ नाटो की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने दावा किया है कि ट्रंप के टैरिफ का रूस पर बुरा असर पड़ रहा है और भारत इसी वजह से अब फोन कॉल के जरिए रूस से बात कर रहा है.

मार्क रुटे ने सीएनएन से बातचीत के दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा, ''भारत पर लगाए गए ट्रंप के टैरिफ का रूस पर बड़ा असर पड़ रहा है. नई दिल्ली फोन कॉल के जरिए लगातार पुतिन के संपर्क में है. पीएम नरेंद्र मोदी उनसे यूक्रेन पर अपनी रणनीति स्पष्ट करने को कह रहे हैं, क्योंकि भारत पर भी टैरिफ का असर हो रहा है.''

ट्रंप ने भारत के प्रति क्यों अपना लिया सख्त रवैया

दरअसल भारत, रूस से तेल खरीदता है. ट्रंप इसी वजह से भारत से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र कई बार किया. हालांकि भारत ने अपना मत स्पष्ट तरीके से रखा और अपनी बात पर टिका रहा. जब भारत ने रूस से तेल न खरीदने को लेकर एक्शन नहीं लिया तो ट्रंप ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया. अहम बात यह भी है कि ट्रंप ने वीजा को लेकर भी भारत के प्रति सख्ती कर दी है.

जयशंकर के अमेरिका दौरे से बढ़ी उम्मीद

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी बात नहीं बन पायी थी, लेकिन हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिका दौरे के बाद रास्ते खुलने की उम्मीद है. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की थी. इस मीटिंग में ट्रेड डील के साथ-साथ टैरिफ को लेकर भी बातचीत की उम्मीद जताई गई.