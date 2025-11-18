फिलीपींस में सत्ता बनाम परिवार: राष्ट्रपति मार्कोस पर बहन के आरोपों से मचा बवाल

फिलीपींस की राजधानी मनीला में रविवार को इग्लिसिया नी क्रिस्तो (INC) नामक बहुत बड़े धार्मिक समूह की रैली में सैकड़ों लोग जमा हुए थे, एकजुट होकर फ्लड-नियंत्रण परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जवाबदेही की मांग करने लगे. तीन दिवसीय प्रदर्शन के दूसरे दिन राष्ट्रपति मार्कोस की बहन और सीनेटर इमी मार्कोस पहुंची. इस दौरान उन्होंने जो कहा उसने परिवार में ही नहीं फिलीपींस की सियासत में भूचाल ला दिया है. पूरा देश एक अनोखे और विस्फोटक विवाद में उलझ कर रह गया है.

उलझन इसलिए बड़ी है क्योंकि राष्ट्रपति फर्डिनेंड बोंगबों मार्कोस जूनियर, उनकी पत्नी और भतीजे को बहन ने कोकीन एडिक्ट बताया. इमी ने राष्ट्रपति पर अवैध ड्रग्स, खासकर कोकीन के उपयोग का गंभीर आरोप लगाया. चूंकि दावा बंद कमरे या मीडिया नोट में नहीं किया गया बल्कि एक बड़े सार्वजनिक आयोजन में किया गया, इसलिए बवाल मच गया. पहले राष्ट्रपति कार्यालय और फिर खुद भतीजे ने सामने आकर इमी के दावों को आधारहीन बताया.

भतीजे और इलोकोस नॉर्टे के प्रतिनिधि फर्डिनेंड अलेक्जेंडर मार्कोस ने 'आंट' (बुआ) इमी के दावों को खोखला बताया. कहा कि देखकर दुख होता है कि अपने निजी सियासी फायदों को ध्यान में रखकर वो इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम पूरे परिवार पर लगा रही हैं. इससे पहले राष्ट्रपति की प्रवक्ता क्लेयर कैस्ट्रो ने इन आरोपों को बेबुनियाद और निराशाजनक बताया. उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ने पहले भी ड्रग टेस्ट कराए हैं, जिनमें परिणाम नकारात्मक आया था. राष्ट्रपति कार्यालय का यह भी कहना है कि इमी के आरोप पारिवारिक मतभेद से ज्यादा राजनीतिक रणनीति हो सकते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में कुछ आर्थिक और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में प्रशासन की आलोचना हो रही है.

इमी ने ये भी कहा था कि यह समस्या बहुत पुरानी है और परिवार वर्षों से इससे परिचित रहा है. उनका ये बोलना था और एक धार्मिक रैली ने सियासी टर्न ले लिया. इससे परिवार के मतभेद खुलकर चर्चा का विषय बन गए. स्थानीय मीडिया आउटलेट द मनीला टाइम्स के अनुसार, दावाओ शहर के प्रतिनिधि पाओलो दुतेर्ते ने भी सवाल उठाए और सलाह दी कि अगर राष्ट्रपति किसी लत के शिकार नहीं हैं तो हेयर फॉलिकल टेस्ट करा कर अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं.

फिलीपींस मीडिया ने इस विवाद को बेहद गंभीरता से रिपोर्ट किया है, क्योंकि यह पहली बार है जब कोई सीनेटर अपनी ही सत्ता में बैठे राष्ट्रपति भाई पर ऐसे खुले आरोप लगा रही है. जीएमए, फिलस्टार, फिलीपीं न्यूज और अन्य मीडिया संगठनों ने इन बयानों की जांच करते हुए बताया है कि अतीत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति के कोकीन यूजर होने के कई दावे फैले थे, लेकिन वीईआरए फाइल्स (फिलीपींस की एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी मीडिया और फैक्ट-चेकिंग संस्था) ने उनमें से बड़े हिस्से को झूठा, भ्रामक या डीपफेक घोषित किया था. इसी कारण इमी मारकोस के आरोपों की विश्वसनीयता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक देश के भीतर ड्रग नीति, भ्रष्टाचार और आर्थिक दबाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पहले ही बहस चल रही है और ऐसे समय में इस तरह के आरोप न सिर्फ राष्ट्रपति की छवि को चुनौती देते हैं बल्कि शासन की स्थिरता, प्रशासनिक विश्वसनीयता और आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकते हैं.

फिलीपींस और अंतरराष्ट्रीय मीडिया दोनों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या इमी अपने आरोपों के समर्थन में कुछ प्रमाण सामने लाती हैं, क्या सरकार इन दावों पर कोई आधिकारिक जांच शुरू करेगी, और क्या यह विवाद मार्कोस परिवार की राजनीतिक ताकत को तोड़ेगा या अंततः सत्ता पक्ष इसे परिवार का झगड़ा कहकर नजरअंदाज करवाने में सफल हो जाएगा.