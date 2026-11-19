हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी भारत में रहती है, जो इस समय दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है. आज से 6 पहले यानी साल 2020 में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू थे, जबकि 6.5 करोड़ हिंदू अन्य देशों में रहते थे. इन देशों में मुख्य रूप से नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं. प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमानों के अनुसार आने वाले दशकों में भारत और दुनिया भर में हिंदुओं की कुल संख्या बढ़ेगी, लेकिन अन्य धर्मों की तुलना में हिंदुओं की आबादी धीमी गति से बढ़ेगी.

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2070 के बीच भारत में हिंदुओं की संख्या 17.6 करोड़ बढ़ जाएगी. हालांकि हाल के दशकों में भारत की कुल फर्टिलिटी रेट में तेजी से गिरावट आई है. फिर भी भारत में मुस्लिम महिलाओं के बच्चों की संख्या हिंदू महिलाओं की तुलना में अधिक है. भारत की कुल आबादी में हिंदुओं का हिस्सा कम होने का अनुमान है, जबकि मुसलमानों का हिस्सा बढ़ने की उम्मीद है. इस बदलाव के बावजूद, देश की कुल आबादी में हिंदुओं का हिस्सा तीन-चौथाई से अधिक बना रहेगा.

2020 से 2070 हिंदू की संख्या

2020 से 2070 के बीच दुनिया भर में हिंदुओं की संख्या में 19.9 करोड़ की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे कुल आबादी लगभग 1.4 अरब हो जाएगी. हालांकि, इसके बावजूद वैश्विक जनसंख्या में हिंदुओं का हिस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, जो 2020 में 15 फीसदी के मुकाबले घटकर 2070 में 14 फीसदी रह जाएगा. भारत के बाहर हिंदुओं की आबादी में होने वाली वृद्धि मुख्य रूप से पाकिस्तान और अमेरिका में होगा, जहां क्रमांक 50 और 40 लाख बढ़ेगी.

इस दौरान दुनिया में हिंदुओं की संख्या के मामले में अमेरिका पांचवें स्थान पर होगा. नेपाल और भारत ही केवल ऐसे दो देश रह जाएंगे जहां हिंदू बहुसंख्यक होंगे. सूरीनाम, फिजी और मॉरीशस में हिंदू आबादी के हिस्से में 5 प्रतिशत अंक या उससे अधिक की कमी आएगी. इस बीच इस्लाम की जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो साल 2070 तक दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला धर्म बन जाएगा.