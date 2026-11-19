APEC Summit: एक मंच पर 3 बड़ी ताकतें, जिनपिंग से गर्मजोशी से मिले ट्रंप और पुतिन, दिखा गजब अंदाज
चीन के दक्षिणी टेक हब शेनझेन में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने शी जिनपिंग से मुलाकात की.
चीन के शेनझेन में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) देशों का जमावड़ा लगा हुआ है. पूरी दुनिया की नजर इस मीटिंग पर है. गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. दोनों ने जिनपिंग से गर्मजोशी से मुलाकात की और अलग अंदाज दिखा.
अमेरिका और रूस समेत 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन हिस्सा लिया है. सम्मेलन में जिनपिंग से मुलाकात के बाद तीनों नेताओं समेत अन्य देशों के प्रमुखों ने सम्मेलन में सामूहिक तस्वीर भी खिंचवाई.
#WATCH | Shenzhen, China: US President Donald Trump meets Chinese President Xi Jinping at the 33rd APEC Economic Leaders' Summit. (Source: Russian Pool via Reuters) https://t.co/R7phiTVKtf— ANI (@ANI) November 19, 2026
#WATCH | Shenzhen, China: Russian President Vladimir Putin meets Chinese President Xi Jinping at the 33rd APEC Economic Leaders' Summit. (Source: Russian Pool via Reuters) https://t.co/PNWBE272ex— ANI (@ANI) November 19, 2026