पाकिस्तान आर्मी के कैंप पर सुसाइड अटैक की कोशिश नाकाम, अधिकारियों का दावा- 4 आतंकी मारे गए

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को खैबर पख्तूनख्वा में अपने शिविर पर एक आत्मघाती हमले को नाकाम कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान आत्मघाती हमलावर सहित चार आतंकवादियों को मार गिराया गया.

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार आतंकवादियों ने उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली इलाके में सुरक्षा बलों के शिविर को निशाना बनाने का प्रयास किया, जब एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को चारदीवारी से टकरा दिया, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ.

4 आतंकवादियों को मार गिराया

उन्होंने बताया कि शिविर पर हमला करने की कोशिश कर रहे तीन अन्य आतंकवादियों को सुरक्षाकर्मियों ने घुसने से पहले ही मार गिराया. उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ. अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस अभियान में आत्मघाती हमलावर समेत सभी चार आतंकवादी मारे गए.

अधिकारियों के मुताबिक, बाजौर जिले में इसी तरह की एक घटना में सुरक्षा बलों ने गोलीबारी के जरिए विस्फोटकों से लदे एक वाहन को नष्ट कर एक बड़े आतंकवादी प्रयास को नाकाम कर दिया. इस घटना में भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने पूर्व गोपनीय जानकारी के आधार पर त्वरित कार्रवाई. ऐसी ही एक अन्य घटना में सुरक्षाकर्मियों ने बन्नू जिले में पुलिस थाने की इमारत तक पहुंचने से पहले ही विस्फोटकों से लदे वाहन को नष्ट कर दिया.

2 दिन में 88 आतंकी मारे गए

विस्फोट के बाद इलाके में भारी गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गईं. ज़िला पुलिस अधिकारी सलीम अब्बास कुलाची ने बताया कि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया है. सुरक्षा अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले दो दिन में पूरे क्षेत्र में संचालित किए गए अभियानों में 88 आतंकवादी मारे गए हैं, जिन्हें कथित तौर पर अफगान तालिबान का समर्थन प्राप्त था.

पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि सोमवार और बुधवार के बीच खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गोपनीय जानकारी पर आधारित कई अभियानों में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के 34 आतंकवादी मारे गए. उन्होंने बताया कि ये अभियान उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान और बन्नू जिलों में संचालित किए गए.

