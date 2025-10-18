हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?

यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?

गुलाबी ठंड शुरू होने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में अब सुबह के वक्त धुंध होनी शुरू हो गई है. धनतेरस पर मौसम विभाग ने कई जगह बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 18 Oct 2025 07:01 AM (IST)
उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है. गुलाबी ठंड शुरू होने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में अब सुबह के वक्त धुंध होनी शुरू हो गई है, जबकि दोपहर में तेज धूप निकल रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार आज शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) को भी मौसम ऐसा ही रहेगा. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान हरियाणा और पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में शाम के वक्त हल्की ठंड होने लगी है. 

उत्तर प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के मुताबिक 20 अक्टूबर तक फिलहाल किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है, हालांकि बीच-बीच में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से तापमान में तेजी से गिरावट आएगी, जिससे रातें ज्यादा ठंडी महसूस होंगी.

धनतेरस पर यूपी का मौसम
लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज धनतेरस पर यूपी के सभी 75 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान सुबह और रात के समय को छोड़ दिया जाए तो बाकी समय में मौसम सामान्य रहने वाला है. हालांकि कुछ जगहों पर धुंध छाए रहने की संभावना है. 

बिहार में कई जिलों में गर्मी
यूपी से सटे बिहार में फिलहाल आसमान साफ है, लेकिन दिवाली तक बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है. हालांकि मौसम विभाग ने बारिश का कोई अलर्ट नहीं जारी किया है. फिर भी कुछ जिलों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है. दिन में तेज धूप होने से पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और बेगूसराय जैसे कई जिलों में गर्मी हो रही है. 

मध्य प्रदेश में होगी बारिश
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के आज हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. लगातार हो रही मौसमी गतिविधियों के कारण इंदौर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे अच्छी खासी सर्दी का अहसास हो रहा है. IMD के अनुसार दिवाली तक अधिकतम तापमान में और कमी आने की उम्मीद है.

पहाड़ों में कैसा है मौसम
पहाड़ों की बात करें तो IMD ने हिमाचल प्रदेश में 24 से 30 अक्टूबर के बीच कुछ ऊंचाई वाले स्थानों पर बादलों की आवाजाही और कहीं-कहीं हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है. उत्तराखंड में अगले एक से दो दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बारिश के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है. 

Published at : 18 Oct 2025 07:01 AM (IST)
Cold IMD Up Uttarakhand RAJASTHAN DELHI
