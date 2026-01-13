दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, US पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-PAK की रैंक कर देगी हैरान!

दुनिया के ताकतवर देशों की नौसेनाओं की रैंकिंग की एक नई लिस्ट सामने आई है. इस लिस्ट में भारत और पाकिस्तान की नौसेना को भी शामिल किया गया है. हालांकि, दुनिया की टॉप-5 नौसेनाओं की लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है. भारत की रैंकिंग काफी हैरान करने वाली है क्योंकि भारत को दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से खतरा भी बढ़ रहा है.

वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉर्डन वॉरशिप्स एंड सबमरीन (WDMMW) की ताजा रैंकिंग की रिपोर्ट में दुनिया के 40 देशों की नौसेनाओं की लिस्ट जारी की गई है. इस लिस्ट को बनाने में WDMMW ने हर देश की नौसेना की ट्रू वैल्यू रेटिंग को ध्यान में रखकर बनाया है. इसमें 40 देशों की नौसेनाओं की संख्या, आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट्स, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, हमला करने की क्षमता और हमला होने की स्थिति में बचाव करने की क्षमताओं पर आधारित है.

टॉप-5 देशों में कौन-कौन शामिल?

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की नौसेना अपनी बेजोड़ क्षमता और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत के साथ दुनिया में नंबर-1 पर बनी हुई है. अमेरिकी नौसेना के पास बड़े जहाजों और युद्ध लड़ने की क्षमता काफी ज्यादा है. वहीं, अमेरिका के पास मौजूद 11 एयरक्राफ्ट कैरियर में ज्यादातर परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत का पड़ोसी देश चीन काबिज है. जो कई मामलों में अमेरिका की नौसेना से भी आगे है. हालांकि, WDMMW ने इस रैंकिंग में कहा है कि चीन की नौसेना जल्द ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना बन जाएगी.

जबकि दुनिया में दूसरे सबसे ताकतवर देश रूस की नौसेना इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. हालांकि, रूस की नौसेना को इस लिस्ट में जटिल ताकत बताया गया है. रूस के पास पनडुब्बी बेड़ा है, जिसमें परमाणु हथियार लेकर जाने की क्षमता है. इसके अलावा, रूस के पास एडवांस्ड एंटी-शिप मिसाइलें भी हैं. इस लिस्ट में चौथे नंबर पर इंडोनेशिया की नौसेना है. जिसके पास करीब 245 अलग-अलग तरह के युद्धपोत हैं. इंडोनेशिया लगातार अपनी नौसेना और ब्लू वॉटर ऑपरेशन्स के लिए अपनी क्षमताएं विकसित कर रहा है. इस लिस्ट में दक्षिण कोरिया पांचवें नंबर पर है. दक्षिण कोरियाई नौसेना एशिया की सबसे आधुनिक नौसेनाओं में से एक है.

लिस्ट में सातवें नंबर पर भारत

वहीं, WDMMW की रैंकिंग के मुताबिक, भारत सातवें नंबर पर काबिज है. लिस्ट में भारतीय नौसेना को 100.5 ट्रू वैल्यू रेटिंग दिए गए हैं. भारत की नौसेना के पास इस वक्त दो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, 19 पनडुब्बी, 74 फ्लीट कोर और एम्फीबियस असॉल्ट 5 यूनिट हैं.

वहीं, इस लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 26वें नंबर पर है. पाकिस्तान की नौसेना के पास इस वक्त कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है. हालांकि, जबकि उसके पास 8 पनडुब्बियां हैं, 28 फ्लीट कोर हैं.

