'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई

पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल के लाइव इंटरव्यू के दौरान जो घटना हुई है, उस पर उनकी पहली प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने अपील की है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. गुरुवार (25 दिसंबर, 2025) को एआरवाई न्यूज के एंकर वसीम बदामी के साथ वह लाइव टीवी पर कनेक्ट थे, तभी अचानक से किसी शख्स के चिल्लाने की आवाज आने लगी, जो उनसे इंटरव्यू बंद करने के लिए कह रहा था और फिर उनकी कॉल डिस्कनेकट हो गई.

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जैसे ही यह वीडिया सामने आया तो इस पर राजनीति होने लगी. अब अहसन इकबाल ने खुद सामने आकर इस पर प्रतिक्रिया दी है. गुरुवार को एआरवाई के शो '11th Hour' में वसीम बदामी पाकिस्तानी योजना मंत्री से सरकार और विपक्ष से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे थे. तभी एक शख्स की मंत्री के वीडियो से आवाज आने लगी, जो कह रहा था- बंद करो इसे, बंद करो इसे और फिर स्क्रीन बंद हो जाती है और अहसन इकबाल की एंकर के साथ कॉल डिस्कनेकट हो जाती है. वीडियो में शख्स नहीं दिखाई दिया, उसकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है.

अहसन इकबाल कुछ देर बाद दोबारा कनेक्ट हुए और उन्होंने कहा कि सब ठीक है. हालांकि, सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक चर्चा शुरू हो गई. लोग अटकलें लगाने लगे और इस घटना को राजनीति से जोड़ना शुरू कर दिया. इन चर्चाओं के बीच अहसन इकबाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना को लेकर जानकारी दी है.

अहसन इकबाल ने कहा, 'इंटरव्यू के दौरान थोड़ी देर के लिए रुकावट पैदा हो गई क्योंकि मेरे साथ मौजूद एक व्यक्ति बहस कर रहा था और उस शख्स को पता नहीं था कि मैं लाइव टीवी पर हूं. मैंने उसके थोड़ी ही देर बाद फिर से लाइव कनेक्ट किया.' उन्होंने लोगों से यह भी कहा है कि इस मुद्दे को राजनीति से न जोड़ें.

अहसन इकबाल ने पाकिस्तानी पत्रकार अजमल जमी के पोस्ट पर यह जवाब दिया है. अजमल जमी ने अपने पोस्ट में कहा कि अहसन इकबाल ने कहा है कि इस्लामाबाद में उनके घर पर एक गैदरिंग थी, तभी कुछ बच्चे उनके कमरे में अचानक से आ गए. हालांकि, थोड़ी ही देर बाद उन्होंने इंटरव्यू फिर से जॉइन कर लिया.

इंफोर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने भी बताया कि उनकी अहसन इकबाल से बात हुई और उन्होंने बताया कि इंटरव्यू के दौरान उनके स्टडी रूम में अचानक बच्चे आ गए थे. सब ठीक है और वह थोड़ी देर बाद फिर से इंटरव्यू में शामिल हो गए.

