पाकिस्तान में सोमवार (22 सितंबर, 2025) को रात 2 बजे सेना की ओर से की गई आम लोगो के घरों पर स्ट्राइक और उसमे बच्चे, महिलाओं समेत 30 नागरिकों की मौत पर पाकिस्तानी पुलिस में दावा किया कि धमाका आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान के विस्फोटक से हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के विधायक अब्दुल घनी अफरीदी ने मौके पर जाकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना और पुलिस के झूठ की पोल खोल दी.

घटनास्थल पर पहुंचे पाकिस्तानी विधायक अब्दुल घनी अफरीदी ने LS-6 बम के टुकड़े दिखाए, जिसे पाकिस्तानी वायुसेना ने JF-17 से रिहायशी मकानों पर दागा था. टुकड़े दिखाते हुए विधायक अब्दुल घनी अफरीदी ने दावा किया कि ये उसी मिसाइल का टुकड़ा है, जिसकी वजह से कई बच्चे, महिलायें और आम नागरिक शहीद हो गए.

पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत

साथ ही पाकिस्तानी सेना के स्ट्राइक को त्रासदी बताते हुए पाकिस्तानी विधायक ने कहा कि यह त्रासदी न सिर्फ इंसानियत पर तमाचा है, बल्कि पूरे क्षेत्र की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली घटना भी है. पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकते हुए पाकिस्तानी विधायक ने कहा कि यह जुल्म और क्रूरता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मासूम बच्चों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा.

पाकिस्तान सरकार के झूठ का पर्दाफाश

उन्होंने कहा कि हम हर मंच पर इस आवाज को उठाएंगे. जब तक न्याय नहीं मिलता, हम चैन से नहीं बैठेंगे. बता दें कि सोमवार को एबीपी न्यूज ने सबसे पहले दुनिया के सामने आसिम मुनीर की सेना के नरसंहार को लाया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी सेना और पुलिस झूठ फैलाने में जुटी थी, लेकिन खुद पाकिस्तान के खैबर पख़्तूनख्वा प्रांत के विधायक ने अपनी सेना और सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया.

