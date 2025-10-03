हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वDonald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'

Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'

World Market: शेयर बाजार में उथल-पुथल के बीच वॉरेन बफेट ने गोल्ड-सिल्वर का समर्थन किया. रॉबर्ट कियोसाकी ने चेतावनी दी कि शेयर-बॉन्ड क्रैश होंगे और सोना, चांदी व बिटकॉइन ही सुरक्षित निवेश रहेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

बीते कुछ समय से दुनियाभर के शेयर बाजारों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से जुड़े फैसलों ने हालात और तनावपूर्ण कर दिए हैं. ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं.

इसी बीच दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट का सोने और चांदी की तरफ बदला हुआ नजरिया सबको हैरान कर रहा है. अब तक बफेट सोने को गैर-उत्पादक संपत्ति मानते थे और हमेशा शेयरों को बेहतर निवेश विकल्प बताते थे. 1998 में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि सोना बस भंडारण के लिए है, इससे कुछ पैदा नहीं होता, लेकिन 2025 तक के हालात ने सब कुछ बदल दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल सोने और चांदी की कीमतों में 45-50% की तेजी दर्ज की गई है. इसने बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे का ध्यान भी खींचा और अब वे इन धातुओं की अहमियत को स्वीकार करते दिख रहे हैं.

रॉबर्ट कियोसाकी का अलर्ट: शेयर और बॉन्ड क्रैश होंगे
मशहूर बेस्टसेलिंग किताब ‘रिच डैड, पुअर डैड’ के लेखक और वित्तीय गुरु रॉबर्ट कियोसाकी लंबे समय से लोगों को सोना, चांदी और बिटकॉइन में निवेश करने की सलाह देते आ रहे हैं. उनका कहना है कि जब भी कागजी संपत्तियां (शेयर, बॉन्ड) धराशायी होती हैं, तब सोना और चांदी जैसे वास्तविक संसाधन सुरक्षित दांव साबित होते हैं.

इस बीच कियोसाकी ने वॉरेन बफेट के इस रुख को देखकर सोशल मीडिया पर कहा कि भले ही वॉरेन बफेट ने हम सोना-चांदी निवेशकों का सालों तक मजाक उड़ाया हो, लेकिन उनका अचानक समर्थन करना साफ संकेत है कि शेयर और बॉन्ड बाजार क्रैश की ओर बढ़ रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि निवेशक सोना, चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम जैसे सुरक्षित विकल्पों पर ध्यान दें, क्योंकि जल्द ही मंदी आने वाली है.

गोल्ड-सिल्वर की चमक और बिटकॉइन का आकर्षण
2025 में सोने और चांदी की तेज रफ्तार ने यह साफ कर दिया है कि निवेशक फिर से सेफ हेवन एसेट्स की तरफ लौट रहे हैं. सोना महंगाई और मंदी से बचाव का सबसे पुराना जरिया माना जाता है. मौजूदा वक्त में चांदी इंडस्ट्रियल डिमांड और निवेश दोनों वजहों से तेजी में है. बिटकॉइन और क्रिप्टो डिजिटल गोल्ड के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. कियोसाकी का मानना है कि सोना और चांदी तो सदियों से भरोसेमंद रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन अपने डिजाइन और सीमित सप्लाई के कारण भविष्य में सबसे बड़ा खेल बदलने वाला निवेश हो सकता है.

निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है यह बदलाव?
वॉरेन बफेट जैसे बड़े निवेशक का गोल्ड-सिल्वर को समर्थन देना बाजार के लिए बड़ा संकेत है. इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शेयर और बॉन्ड भी अब जोखिम में हैं. कियोसाकी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि आने वाली मंदी 1929 की महामंदी से भी बड़ी हो सकती है. ऐसे में निवेशकों को अपनी रणनीति बदलनी होगी और पोर्टफोलियो में सोना-चांदी जैसे ठोस विकल्पों को शामिल करना होगा.

ये भी पढ़ें: Pakistani Businessman Shahid Khan: कौन है पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी? जानें अंबानी और गौतम अडानी के मुकाबले कहां

Published at : 03 Oct 2025 01:17 PM (IST)
Tags :
Warren Buffett Gold-Silver Gold & Silver Robert Kiyosaki WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
Advertisement

वीडियोज

India-Bhutan Railway Connectivity से खुलेगा Tourism और business का रास्ता| Paisa Live
Trump की नई Tariff नीति: Hollywood को बढ़ावा, भारतीय फिल्मों को बड़ा झटका| Paisa Live
Bareilly Alert: जुमे पर 'किले' में तब्दील Bareilly, Internet बंद, चप्पे-चप्पे पर पहरा
Kantara Chapter 1 Review: ऋषभ शेट्टी गुलशन देवैया जयराम रुक्मिणी वसंत
PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी बिहार के युवाओं से करेंगे संवाद, बड़ी घोषणा संभव! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget