पाकिस्तान के कराची स्थित एक शॉपिंग मॉल में शनिवार (17 जनवरी, 2026) की देर रात भीषण आग लग गई. इस भयानक दुर्घटना में अब तक कुल छह लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक दमकलकर्मी भी शामिल है और कई लोगों बुरी तरह से झुलसकर घायल हो चुके हैं. वहीं, घटना के 12 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद अभी भी कुछ लोगों के बिल्डिंग में फंसे होने की आशंका है. जिन्हें बचाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी कवायद में लगातार जुटे हुए हैं.

यह बहुमंजिला शॉपिंग मॉल गुल प्लाजा कराची के बिजी एमए जिन्ना रोड पर स्थित है, जिसमें शनिवार देर रात अचानक आग के लपटें धधकती हुई दिखाई देने लगीं. मॉल में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई मील दूर से ही काला धुएं के गुब्बार आसमान में उड़ता नजर आ रहा था. वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग को काबू में करने के लिए कार्रवाई शुरू की. बता दें कि रविवार (18 जनवरी, 2026) को भी दमकम विभाग के बचाव अभियान जारी रहा.

A huge fire tore through the Gul Plaza mall in Karachi, Pakistan, causing death, injury and extensive damage.



The plume of smoke was reportedly visible from miles away, while the cause of the blaze remains a mystery.



🔗 https://t.co/a9r91biYmV pic.twitter.com/zsDGN5Dat7 — Sky News (@SkyNews) January 17, 2026

सिंध IGP ने घटना के बारे में दी जानकारी

पाकिस्तान के सिंध के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) जावेद आलम ओधो ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में ये भीषण आग शनिवार (17 जनवरी, 2026) की रात करीब 10:45 बजे लगी. उस वक्त इलाके के अन्य दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर चुके थे या कर रहे थे. हालांकि, मॉल में ये भीषण आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा.

बिल्डिंग से करीब 20 लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया

वहीं, रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता हसनुल हसीब खान ने कहा कि रेस्क्यू अभियान के तहत आग की लपटों से धधकती बिल्डिंग में से करीब 20 लोगों को बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. उन्होंने कहा कि मॉल की जटिल बनावट की वजह से बचाव अभियानों में मुश्किलें आ रही हैं.

Video shows firefighters battling a deadly blaze at a shopping mall in Karachi, Pakistan. A fire tore through the multi-storey Gul Plaza on Saturday night, killing at least five people and injuring dozens. Authorities say the cause remains under investigation. pic.twitter.com/kknaWsehXm — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 18, 2026

पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, खान ने कहा कि जैसे ही बिल्डिंग में आग की गर्मी कम होगी और तापमान में कमी आएगी, तो आगे के बचाव अभियान को शुरू किया जाएगा, लेकिन इमारत के बेसमेंट और मेजेनाइन फ्लोर के साथ सैंकड़ों की संख्या में दुकानों और स्टोर्स के होने के कारण इसकी बनावट इतनी जटिल है कि बचाव अभियान को चलाने में काफी मुश्किलें आ रही हैं.

सिंध के सीएम ने दिए जांच के आदेश

अधिकारियों ने कहा कि रविवार (18 जनवरी, 2026) की दोपहर तक शॉपिंग मॉल में लगी आग पर 60 परसेंट तक काबू पा लिया गया है. हालांकि, इस भयानक आग के कारण इमारत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. दीवारों में दरारें पड़ गई हैं.

वहीं, सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इस भीषण आग की घटना की जांच के लिए आदेश जारी किया है. उन्होंने कराची के कमिश्नर हसन नकवी को इस मामले की पूरी जांच करने और जांच रिपोर्ट सब्मिट करने का निर्देश दिया है.

