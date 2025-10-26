Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पाकिस्तान का लाहौर पिछले तीन दिनों से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, जहां हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर गई है. शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 412 पर पहुंच गया है, इसे देखते हुए स्वास्थ्य चेतावनियां जारी की गई हैं और प्रदूषण स्रोतों पर कार्रवाई की जा रही है.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, लोअर मॉल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाका था, जिसका एक्यूआई 680 था. उसके बाद इकबाल टाउन (577), सैयद मरातिब अली रोड (543), शादमान (507), पंजाब विश्वविद्यालय क्षेत्र (506) और शालीमार का एक्यूआई (495) रहा. पर्यावरण विशेषज्ञों ने लोगों से सुबह और शाम के समय बाहर निकलते समय मास्क पहनने की अपील की है. वहीं दिल्ली-एनसीआर में औसतन AQI 200 के आसपास बना हुआ है.

PAK के पंजाब में कहां-कहां अलर्ट जारी?

लाहौर की हवा में PM2.5 की सांद्रता वैश्विक सुरक्षा सीमा से कई गुना अधिक है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों के साथ-साथ अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ रहा है. पंजाब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) ने लाहौर, गुजरांवाला, शेखपुरा, कसूर, ननकाना साहिब, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और खानपुर सहित प्रांत के पूर्वी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है.

नवंबर से मिड दिसंबर तक बढ़ेगा स्मॉग

पीडीएमए के महानिदेशक इरफान अली काठिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि नवंबर से मध्य दिसंबर तक स्मॉग की तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है. पीडीएमए ने सभी आयुक्तों और उपायुक्तों को स्मॉग से निपटने के लिए सरकारी उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

मंत्री मरियम औरंगजेब ने क्या कहा?

पंजाब की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि 9 विभाग स्मॉग के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण बल और विभाग पूरी तरह से सक्रिय हैं, सभी क्षेत्रीय दस्ते मैदान में मौजूद हैं और लाइव रिपोर्ट जारी करने के अलावा ईंट भट्टों की ड्रोन के ज़रिए निगरानी की जा रही है.

