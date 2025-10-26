हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?

पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?

PDMA के महानिदेशक इरफान अली काठिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि नवंबर से मिड दिसंबर तक स्मॉग बढ़ने की उम्मीद है. एक्सपर्ट्स ने सुबह और शाम घर से निकलते समय मास्क पहनने की अपील की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 26 Oct 2025 01:12 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान का लाहौर पिछले तीन दिनों से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, जहां हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर गई है. शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 412 पर पहुंच गया है, इसे देखते हुए स्वास्थ्य चेतावनियां जारी की गई हैं और प्रदूषण स्रोतों पर कार्रवाई की जा रही है.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, लोअर मॉल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाका था, जिसका एक्यूआई 680 था. उसके बाद इकबाल टाउन (577), सैयद मरातिब अली रोड (543), शादमान (507), पंजाब विश्वविद्यालय क्षेत्र (506) और शालीमार का एक्यूआई (495) रहा. पर्यावरण विशेषज्ञों ने लोगों से सुबह और शाम के समय बाहर निकलते समय मास्क पहनने की अपील की है. वहीं दिल्ली-एनसीआर में औसतन AQI 200 के आसपास बना हुआ है.

PAK के पंजाब में कहां-कहां अलर्ट जारी?

लाहौर की हवा में PM2.5 की सांद्रता वैश्विक सुरक्षा सीमा से कई गुना अधिक है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों के साथ-साथ अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ रहा है. पंजाब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) ने लाहौर, गुजरांवाला, शेखपुरा, कसूर, ननकाना साहिब, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और खानपुर सहित प्रांत के पूर्वी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है.

नवंबर से मिड दिसंबर तक बढ़ेगा स्मॉग 

पीडीएमए के महानिदेशक इरफान अली काठिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि नवंबर से मध्य दिसंबर तक स्मॉग की तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है. पीडीएमए ने सभी आयुक्तों और उपायुक्तों को स्मॉग से निपटने के लिए सरकारी उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

मंत्री मरियम औरंगजेब ने क्या कहा?

पंजाब की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि 9 विभाग स्मॉग के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण बल और विभाग पूरी तरह से सक्रिय हैं, सभी क्षेत्रीय दस्ते मैदान में मौजूद हैं और लाइव रिपोर्ट जारी करने के अलावा ईंट भट्टों की ड्रोन के ज़रिए निगरानी की जा रही है.

ये भी पढ़ें

आवारा कुत्तों के मामले में क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम? इस दिन होगी अहम सुनवाई

Published at : 26 Oct 2025 01:12 PM (IST)
Tags :
Lahore Pakistan Polluted City
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Trump On Russian Oil: 'भारत ने रूसी तेल खरीद में पूरी तरह की कटौती ', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; चीन को लेकर क्या कहा?
'भारत ने रूसी तेल खरीद में पूरी तरह की कटौती ', ट्रंप ने फिर किया दावा; चीन को लेकर क्या कहा?
बिहार
बिहार में तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक! पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन, 50 लाख का बीमा और 5 लाख की मदद का ऐलान
बिहार में तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक! पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन और 50 लाख के बीमा का ऐलान
क्रिकेट
एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
इंडिया
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
Advertisement

वीडियोज

Tej Pratap Yadav किसकी वजह से परिवार से निकाले गए ? बता दिया सारा राज | Bihar Chunav | Mahua
Mann Ki Baat LIVE: पीएम मोदी के मन की बात | 127th Episode | Bihar Election 2025 | Chhath Festival
India फिर बना दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती Economy ! IMF की report में बड़ा खुलासा| Paisa Live
अब Delhi -Noida में खत्म होगी महंगी Cab की tension! सरकार लेकर आई नई Cooperative Taxi Service|
West Bengal News: गोदाम में लगी भीषण आग, सबकुछ जलकर खाक, देखिए वीडियो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Trump On Russian Oil: 'भारत ने रूसी तेल खरीद में पूरी तरह की कटौती ', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; चीन को लेकर क्या कहा?
'भारत ने रूसी तेल खरीद में पूरी तरह की कटौती ', ट्रंप ने फिर किया दावा; चीन को लेकर क्या कहा?
बिहार
बिहार में तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक! पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन, 50 लाख का बीमा और 5 लाख की मदद का ऐलान
बिहार में तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक! पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन और 50 लाख के बीमा का ऐलान
क्रिकेट
एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
इंडिया
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
टेलीविजन
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
शिक्षा
प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत
प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत
हेल्थ
Kidney Transplant: ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लेती है किडनी, सपोर्ट न करे तो जान बचाने के क्या ऑप्शन?
ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लेती है किडनी, सपोर्ट न करे तो जान बचाने के क्या ऑप्शन?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget