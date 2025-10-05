पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में भारत के सैन्य और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ तीखा और विवादित बयान दिया है. उन्होंने भारत के हालिया बयानों को प्रोवोकेटिव करार देते हुए चेतावनी दी कि भारत अपने विमानों के मलबे में दफन हो जाएगा.

आसिफ ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट में कहा कि भारत के सैन्य और राजनीतिक नेताओं के हालिया बयान उनके खोए हुए विश्वास को वापस लाने की नाकाम कोशिश हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय सरकार घरेलू असंतोष और आलोचना से जनता का ध्यान भटकाने के लिए तनाव बढ़ा रही है.

धर्म का हवाला देते हुए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा?

आसिफ ने धर्म का हवाला देते हुए कहा, “पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना एक राष्ट्र है, हमारे रक्षक अल्लाह के सैनिक हैं. इस बार, इन्शाअल्लाह, भारत अपने विमानों के मलबे में दब जाएगा. अल्लाहु अकबर.”

ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई है पाकिस्तान की ये धमकी

पाकिस्तान की यह धमकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई है. 7 मई को भारत ने पाहलगाम आतंक हमला (22 अप्रैल) के जवाब में पाकिस्तान में आतंक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया. इस ऑपरेशन में भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन और लड़ाकू विमान नष्ट किए. सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों को हुए नुकसान की पुष्टि हुई.

विश्वसनीयता पर उठे सवाल

शीर्ष खुफिया सूत्रों का कहना है कि आसिफ के धर्म और हिंसा का हवाला देने वाले बयान बेहद गैर-जिम्मेदाराना हैं और उनके उग्र विचारधारा को उजागर करते हैं. सूत्रों ने कहा कि भारत की विश्वसनीयता क्रियाओं पर आधारित है, भाषणों पर नहीं.

सूत्रों ने यह भी बताया कि भारत की सेना हमेशा पेशेवर, संयमित और सटीक कार्रवाई करती हैं, जबकि पाकिस्तान आंतरिक अस्थिरता और वैश्विक अलगाव को छिपाने के लिए प्रचार और धमकियों का सहारा लेता है.

आंतरिक संकट से ध्यान भटकाने की कोशिश

खुफिया सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान नेतृत्व इस तरह के बयान देकर अपनी बिगड़ती अर्थव्यवस्था, आंतरिक अशांति और घटती विश्वसनीयता से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान की कोई भी अतिरेक कार्रवाई कड़ा और अनुपातिक जवाब पाएगी.

भारतीय सेना ने कही थी ये बात

इससे पहले, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को चेतावनी दी कि नई दिल्ली ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसी संयम नहीं दिखाएगी. उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान चाहता है कि वह अपनी भौगोलिक स्थिति में बना रहे, तो राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को बंद करना होगा.

वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह ने भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 12-13 हाई-टेक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, जैसे F-16 और J-17, मार गिराए. उन्होंने पाकिस्तान के भारत के विमानों को मार गिराने के दावे को “मनोरंजक कहानियाँ” करार दिया और कहा कि इन्हें प्रमाणित करना चाहिए.

एयर मार्शल सिंह ने कहा कि भारत ने कई पाकिस्तानी एयरफील्ड और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया और चार दिन के सीमा पार संघर्ष में कम से कम 5 हाई-टेक लड़ाकू विमान, अमेरिकी F-16 और चीनी J-17 सहित, साथ ही AEW&C (एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल) सिस्टम नष्ट किया.

