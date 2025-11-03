अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमेरिकी चैनल पर दावा किया है कि पाकिस्तान अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर रहा है. ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन जैसे देश भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं. अंडरग्राउंड परीक्षण होने की वजह से झटके आते हैं.

रविवार को सीबीएस न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते. हम एक खुला समाज हैं. हम अलग हैं. हम इसके बारे में बात करते हैं. हमें इसके बारे में बात करनी ही होगी, नहीं तो आप लोग रिपोर्ट करेंगे. उनके पास ऐसे पत्रकार नहीं हैं जो इसके बारे में लिखें.'

उत्तर कोरिया और PAK कर रहे परमाणु परीक्षण: ट्रंप

उन्होंने आगे कहा, 'हम परीक्षण करेंगे क्योंकि वे परीक्षण करते हैं और दूसरे भी परीक्षण करते हैं और निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है.'

रूस के पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन के परीक्षण पर ट्रंप ने दिया ये जवाब

ट्रंप का ये बयान तब आया, जब उनसे रूस द्वारा हाल ही में किए गए पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन समेत परमाणु हथियारों के परीक्षण करने के फैसले के बारे में पूछा गया. इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'आपको देखना होगा कि वे कैसे काम करते हैं. मैं परीक्षण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूस ने घोषणा की थी कि वे परीक्षण करने जा रहे हैं. अगर आप गौर करें तो उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा है. दूसरे देश भी परीक्षण कर रहे हैं. हम अकेले ऐसे देश हैं जो परीक्षण नहीं करते और मैं अकेला ऐसा देश नहीं बनना चाहता जो परीक्षण न करे.'

हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए परमाणु हथियार: ट्रंप

उन्होंने कहा कि हम दूसरे देशों की तरह परमाणु हथियारों का परीक्षण करेंगे. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास किसी भी देश से ज्यादा परमाणु हथियार हैं. यूएस राष्ट्रपति ने दावा किया कि हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्यापत्त परमाणु हथियार हैं. उन्होंने कहा, 'रूस के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं और चीन के पास भी बहुत सारे होंगे. उनके पास कुछ हैं. उनके पास काफी हैं.'

परमाणु निरस्त्रीकरण पर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

ट्रंप ने बीते गुरुवार को परमाणु हथियारों के परीक्षण को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी, जो दोनों परमाणु शक्तियों के बीच एक बड़े तनाव का संकेत है. एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले ट्रंप ने कहा कि परमाणु निरस्त्रीकरण एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन तीन दशक से ज्यादा समय बाद अमेरिकी परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करना उचित है. रूस और चीन का जिक्र करते हुए ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, 'लगता है कि ये सभी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं.'