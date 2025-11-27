पाकिस्तान में अदिआला जेल के बाहर लोगों की हलचल बढ़ गई है. खैबर पख्तूनख्वा (KPK) के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से मिलने अदिआला जेल पहुंचे हैं. सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जेल के बाहर ही रोक दिया, जिस वजह से वहां हंगामा शुरू हो गया. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज हो गई. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है.

इमरान खान हत्या को लेकर गहराया सस्पेंस

सोहेल अफरीदी ने कहा, "मैं एक प्रांत के 4 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हूं. सातवीं बार इमरान खान से मिलने आया हूं. क्या इससे कड़वाहट नहीं बढ़ेगी? मुझे इमरान खान से मिलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है?" पाकिस्तान में गुरुवार (27 नवंबर 2025) को शाम 5:30 बजे नेशनल असेंबली की आपातकाल बैठक बुलाई गई है, जिस वजह से इमरान खान की मौत को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है.

जेल के बाहर ही धरने पर बैठ सोहेल अफरीदी

केपीके मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने कहा कि उन्हें इमरान खान से जेल में मिलने से मना कर दिया गया इसलिए वह जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं. इमरान खान की पार्टी पीटीआई की खैबरपख्तूनख्वा में सरकार है. सोहेल अफरीदी उनकी पार्टी के इकलौते मुख्यमंत्री हैं.

इमरान खान के समर्थक पिछले कई दिनों से अदिआला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. यह प्रदर्शन अब पाकिस्तान के अन्य शहरों में भी फैलता जा रहा है. इमरान खान का परिवार और पीटीआई समर्थक पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर जेल में उनकी हत्या कराने का आरोप लगा रहे हैं.

इमरान खान की तीन बहनों पर पुलिस ने किया हमला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीन बहनों को भी उनसे नहीं मिलने दिया गया, जिसके बाद वह अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ गईं. उनकी बहनें नोरीन नियाजी, अलीमा खान और डॉ. उजमा खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अन्य सदस्यों के साथ बीते एक महीन से जेल के बाहर बैठी हुईं थी. इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से पीटा. पार्टी ने सवाल किया कि क्या इमरान खान से मुलाकात की मांग करना कार्यकर्ताओं का अपराध था.