हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPakistan-Europe Relations: भारत के दोस्तों संग क्यों करीबी बढ़ा रहा पाकिस्तान, क्या है इसके पीछे इस्लामाबाद का प्लान, जानें

Pakistan-Europe Relations: भारत के दोस्तों संग क्यों करीबी बढ़ा रहा पाकिस्तान, क्या है इसके पीछे इस्लामाबाद का प्लान, जानें

पाकिस्तान पोलैंड और आर्मेनिया जैसे यूरोपीय देशों से रिश्ते बढ़ा रहा है, जहां भारत की पहले से मजबूत पकड़ है. जानिए इसके पीछे की रणनीति.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 19 Dec 2025 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की विदेश नीति में हाल के समय में एक नया रुख देखने को मिल रहा है. आर्थिक संकट और वैश्विक मंच पर सीमित प्रभाव के बीच अब इस्लामाबाद यूरोप की ओर ज्यादा सक्रिय होता दिखाई दे रहा है. खास बात यह है कि पाकिस्तान उन देशों से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिनके साथ भारत के दशकों पुराने और गहरे राजनीतिक तथा आर्थिक संबंध रहे हैं. Experts के अनुसार यह बदलाव केवल कूटनीतिक विस्तार नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को संतुलित करने की एक रणनीति भी हो सकता है.

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अक्टूबर 2025 में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की ने पाकिस्तान का दौरा किया. इस दौरे को दोनों देशों के संबंधों में एक अहम मोड़ के रूप में देखा गया. बातचीत का केंद्र व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्र रहे. दोनों पक्षों ने आपसी रिश्तों को व्यापक और दीर्घकालिक साझेदारी में बदलने की इच्छा जताई. पाकिस्तान के लिए पोलैंड खास तौर पर इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह यूरोपीय संघ का एक प्रभावशाली सदस्य है और मध्य और पूर्वी यूरोप में उसकी मजबूत पकड़ है.

ऊर्जा और खनन में सहयोग पर खास जोर

द इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान और पोलैंड के बीच ऊर्जा और खनन क्षेत्र में सहयोग को लेकर गंभीर चर्चा हुई है. इसमें पोलिश ऑयल एंड गैस कंपनियों की पाकिस्तान में प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. पाकिस्तानी अखबार डॉन ने यह भी उल्लेख किया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के समय से जुड़े रहे हैं, जब कराची और क्वेटा में पोलिश शरणार्थियों के लिए शिविर बनाए गए थे.

भारत और पोलैंड की दशकों पुरानी साझेदारी

जहां पाकिस्तान पोलैंड के साथ नए रिश्ते गढ़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत और पोलैंड के संबंध कई दशकों पुराने और मजबूत रहे हैं. भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंध 1954 में स्थापित हुए थे और 1957 में वॉरसा में भारतीय दूतावास की स्थापना हुई थी. उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध जैसे साझा विचारों ने दोनों देशों को लंबे समय तक करीब रखा. 1989 में पोलैंड में लोकतांत्रिक बदलाव के बाद भी भारत-पोलैंड संबंधों में निरंतर मजबूती आती रही और आर्थिक सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचा.

भारत-पोलैंड व्यापार में तेज उछाल

पोलैंड की राजधानी वॉरसा में भारतीय दूतावास की रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड आज मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार बन चुका है. वर्ष 2013 में जहां दोनों देशों के बीच व्यापार करीब दो अरब डॉलर का था, वहीं 2023 तक यह बढ़कर लगभग छह अरब डॉलर के करीब पहुंच गया. इस दौरान व्यापार संतुलन लगातार भारत के पक्ष में रहा. भारत से पोलैंड को टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात होता है, जबकि पोलैंड से भारत मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, केमिकल्स और तकनीकी उत्पाद आयात करता है. पोलैंड में भारतीय निवेश भी तीन अरब डॉलर से अधिक हो चुका है.

आर्मेनिया के साथ पाकिस्तान का नया दांव

पोलैंड के बाद पाकिस्तान ने भारत के एक अन्य रणनीतिक साझेदार आर्मेनिया के साथ भी राजनयिक संबंध स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. अगस्त 2025 में दोनों देशों ने औपचारिक रूप से संबंध बहाल करने का फैसला किया. इससे पहले पाकिस्तान आर्मेनिया को मान्यता नहीं देता था. आर्मेनिया दक्षिण काकेशस क्षेत्र में भारत का अहम साझेदार माना जाता है और रूस, ईरान व तुर्की के बीच इसकी रणनीतिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण है. ऐसे में पाकिस्तान का यह कदम क्षेत्रीय कूटनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है.

भारत के लिए क्या मायने रखता है यह बदलाव

विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान की यह रणनीति भारत के लिए तत्काल चुनौती नहीं है, लेकिन यह जरूर दिखाती है कि इस्लामाबाद अब पारंपरिक सहयोगियों से आगे बढ़कर नए विकल्प तलाश रहा है. हालांकि भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति, स्थिर कूटनीति और लंबे समय से बने भरोसेमंद रिश्तों के सामने पाकिस्तान के ये प्रयास कितने प्रभावी होंगे, यह आने वाला समय ही तय करेगा.

ये भी पढ़ें: Osman Hadi Death: 'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी

Published at : 19 Dec 2025 02:04 PM (IST)
Tags :
Armenia WORLD NEWS IN HINDI Poland-Pakistan Deal India-Armenia Relations
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: धर्मेंद्र यादव की इस मांग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए खुद दिया जवाब, फिर...
Exclusive: धर्मेंद्र यादव की इस मांग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए खुद दिया जवाब, फिर...
विश्व
Osman Hadi Death: 'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
आईपीएल 2026
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
Advertisement

वीडियोज

EDLI Rule Change पर बड़ा Clarification | Paisa Live
Global Markets पर हुआ असर, Bank of Japan ने बढ़ाए Interest Rates | Paisa Live
Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब मामले में ये क्या कह गए Giriraj Singh, सुन रह जाएंगे हैरान! |
अब UPI पर भी मिलेगा Credit – Google Pay का बड़ा धमाका | Paisa Live
Nitish Kumar Hijab Controversy: नीतीश का 'हिजाब कांड', जारी है हंगामा | Bihar | Viral Video
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: धर्मेंद्र यादव की इस मांग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए खुद दिया जवाब, फिर...
Exclusive: धर्मेंद्र यादव की इस मांग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए खुद दिया जवाब, फिर...
विश्व
Osman Hadi Death: 'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
आईपीएल 2026
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
मूवी रिव्यू
Raat Akeli Hai 2 Review: एक पूरे परिवार के मर्डर की ये मिस्ट्री दिमाग घुमा देगी, नवाजुद्दीन सिद्दिका का कमाल परफॉर्मेंस
रात अकेली है 2 रिव्यू: एक पूरे परिवार के मर्डर की ये मिस्ट्री दिमाग घुमा देगी
ट्रेंडिंग
दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल
दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल
जनरल नॉलेज
Pundrik Goswami Controversy: गार्ड ऑफ ऑनर देने का क्या है नियम, किसे दिया जाता है और किसे नहीं? कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी मामले के बीच जानें जवाब
गार्ड ऑफ ऑनर देने का क्या है नियम, किसे दिया जाता है और किसे नहीं? कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी मामले के बीच जानें जवाब
यूटिलिटी
दिल्ली की खराब हवा में कितना सुरक्षित आपका घर, बैठे-बैठे ऐसे कर सकते हैं टेस्ट
दिल्ली की खराब हवा में कितना सुरक्षित आपका घर, बैठे-बैठे ऐसे कर सकते हैं टेस्ट
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Embed widget