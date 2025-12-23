हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमुस्लिम मुल्क के सामने आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोला ऐसा झूठ, सुनकर तिलमिला उठेगा चीन

मुस्लिम मुल्क के सामने आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोला ऐसा झूठ, सुनकर तिलमिला उठेगा चीन

आसिम मुनीर ने लीबिया के अधिकारियों के सामने दावा किया कि भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तानी सेना की टेक्नोलॉजी की ताकत पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे राफेल, मिराज, मिग-29 जैसे एयरक्राफ्ट को मार गिराया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 23 Dec 2025 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा दावा किया है, जिसे सुनकर चीन तिलमिला जाएगा. पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा हथियार चीन से खरीदता है और मई में भारत के साथ सैन्य संघर्ष में भी उसने इनका इस्तेमाल किया था, लेकिन आसिम मुनीर का दावा है कि उस दौरान जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी वायुसेना ने इस्तेमाल की, उसमें से 90 प्रतिशत स्वदेशी थी.

लीबिया के सैन्य अफसरों के सामने वह अपनी सेना की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए और उन्होंने लीबिया से कहा है कि उसे हथियारों के लिए पश्चिमी देशों में निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान उनके लिए मौजूद है. उन्होंने झूठा दावा किया और कहा कि चार दिन के संघर्ष में पाकिस्तानी सेना की टेक्नोलॉजी की ताकत पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे भारत के राफेल, मिराज, मिग-29 जैसे एयरक्राफ्ट को मार गिराया.

आसिम मुनीर ने कहा, 'हमारे मजहब ने मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा ताकत इकठ्ठा करने का निर्देश दिया है... हमें अपने दुश्मनों के दिल में टेरर फैलाना है.' आसिम  मुनीर ने माना कि अभी हमारे पास ताकत नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों के हाथ में है. मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने चीनी और तुर्किए के हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन लीबिया के अधिकारियों के सामने आसिम मुनीर ने एक बार भी चीन या तुर्किए का नाम नहीं लिया बल्कि चीनी टेक्नोलॉजी को भी अपना बता दिया.

लीबिया से पाकिस्तान ने की 4 अरब डॉलर की डिफेंस डील
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने लीबिया के साथ 4 अरब डॉलर की डिफेंस डील की है. आसिम मुनीर ने कहा, 'जब आप अपने दिल से डर निकाल देते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं और अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत पहले ही यह चीज समझ ली थी इसलिए हम कहते हैं कि जो हमने अभी तक टेक्नोलॉजी में  नहीं किया है, वो सब हम कर सकते हैं. भारत के साथ सैन्य संघर्ष में हमने अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत पूरी दनिया को  दिखाई. अलहमदुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स ने उस दौरान जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, वो 90 प्रतिशत स्वदेशी थी. अलहमदुलिल्लाह अल्लाह की कृपा से हमने राफेल, Su-30, Mig-29, मिराज-2000, S-400 को मार गिराया.'

लीबिया के साथ रिश्तों पर क्या बोले आसिम मुनीर?
आसिम मुनीर ने लीबिया को पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी लेने की सलाह दी और कहा कि जैसा मैंने कहा कि कल रात को मैंने मेरे भाई सद्दाम से कहा कि जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो हमारे भाईयों के लिए भी मौजूद है. उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान से जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो आपके लिए मौजूद रहेगी. आसिम मुनीर ने कहा कि लीबिया के साथ हमारे रिश्ते नए नहीं हैं, ये 60 के दशक से हैं. एयरफोर्स और नेवी से लेकर अन्य डिपार्टमेंट्स में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं. हम अपने रिश्ते को वहीं लेकर जाएंगे, जिस स्तर पर पहले हुआ करते थे. 

आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि वह पाकिस्तानी कंपनियों को लीबिया में इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे और लीबिया के जॉइंट वेंचर भी शुरू करेंगे. आसिम मुनीर ने लीबिया के फील्ड मार्शल सद्दाम की तारीफ करते हुए कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि सद्दाम की लीडरशिप में लीबिया उन ऊंचाइयों को छुएगा, जहां वह पहले था और ऐसा बहुत जल्द होगा. आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि एक भाई के तौर पर उनकी लीबिया को सलाह है कि आप अपनी सेनाओं को जितना हो सके उतना ज्यादा ताकतवर बनाइए.

 

यह भी पढ़ें:-
‘न तो फ्री, न फेयर...’ भारत-न्यूजीलैंड FTA पर सियासी घमासान, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने उठाए अपनी ही सरकार पर सवाल

Published at : 23 Dec 2025 12:48 PM (IST)
Tags :
Pakistan Lybia Asim Munir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
Asia Cup में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
एशिया कप में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Delhi में प्रदूषण ने खतरनाक स्तर के पार, गैस चेंबर में तब्दील हो गई दिल्ली । Delhi Air Pollution
Top News: देखिए 8 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
Muskan से भी 4 कदम आगे निकला ये कपल, प्रेमी संग पहले पति को मारा फिर ग्राइंडर में डाल .... । Sambhal
Weather Update: घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत के कई शहर, हवाई और रेल यात्राओं में आ रही परेशानी|
Bhopal के रानी कमलापति ब्रिज पर चढ़ गया युवक, प्रशासन मनाने में जुटा । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
Asia Cup में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
एशिया कप में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
बॉलीवुड
बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन? आ गई वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू की डिटेल!
बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग कब और कहां शादी कर रही हैं नूपुर सेनन? आ गई वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू की डिटेल!
जनरल नॉलेज
खुदा और अल्लाह में क्या होता है अंतर, जान लीजिए इन दोनों शब्दों का अंतर
खुदा और अल्लाह में क्या होता है अंतर, जान लीजिए इन दोनों शब्दों का अंतर
ट्रेंडिंग
सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो
सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget