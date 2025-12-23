मुस्लिम मुल्क के सामने आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोला ऐसा झूठ, सुनकर तिलमिला उठेगा चीन

पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा दावा किया है, जिसे सुनकर चीन तिलमिला जाएगा. पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा हथियार चीन से खरीदता है और मई में भारत के साथ सैन्य संघर्ष में भी उसने इनका इस्तेमाल किया था, लेकिन आसिम मुनीर का दावा है कि उस दौरान जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी वायुसेना ने इस्तेमाल की, उसमें से 90 प्रतिशत स्वदेशी थी.

लीबिया के सैन्य अफसरों के सामने वह अपनी सेना की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए और उन्होंने लीबिया से कहा है कि उसे हथियारों के लिए पश्चिमी देशों में निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान उनके लिए मौजूद है. उन्होंने झूठा दावा किया और कहा कि चार दिन के संघर्ष में पाकिस्तानी सेना की टेक्नोलॉजी की ताकत पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे भारत के राफेल, मिराज, मिग-29 जैसे एयरक्राफ्ट को मार गिराया.

आसिम मुनीर ने कहा, 'हमारे मजहब ने मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा ताकत इकठ्ठा करने का निर्देश दिया है... हमें अपने दुश्मनों के दिल में टेरर फैलाना है.' आसिम मुनीर ने माना कि अभी हमारे पास ताकत नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों के हाथ में है. मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने चीनी और तुर्किए के हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन लीबिया के अधिकारियों के सामने आसिम मुनीर ने एक बार भी चीन या तुर्किए का नाम नहीं लिया बल्कि चीनी टेक्नोलॉजी को भी अपना बता दिया.

लीबिया से पाकिस्तान ने की 4 अरब डॉलर की डिफेंस डील

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने लीबिया के साथ 4 अरब डॉलर की डिफेंस डील की है. आसिम मुनीर ने कहा, 'जब आप अपने दिल से डर निकाल देते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं और अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत पहले ही यह चीज समझ ली थी इसलिए हम कहते हैं कि जो हमने अभी तक टेक्नोलॉजी में नहीं किया है, वो सब हम कर सकते हैं. भारत के साथ सैन्य संघर्ष में हमने अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत पूरी दनिया को दिखाई. अलहमदुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स ने उस दौरान जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, वो 90 प्रतिशत स्वदेशी थी. अलहमदुलिल्लाह अल्लाह की कृपा से हमने राफेल, Su-30, Mig-29, मिराज-2000, S-400 को मार गिराया.'

Asim Munir: In our recent war with India, we showed our Pakistani tech to the world....90% of that was indigenous Pakistani technology. Using that technology, Pak Air Force took out Rafale, Su30, MiG49, Mirage2000, S400.



Asim Munir is in Libya and he is there to sell Chinese… pic.twitter.com/YJEm28vUiL — Incognito (@Incognito_qfs) December 22, 2025

लीबिया के साथ रिश्तों पर क्या बोले आसिम मुनीर?

आसिम मुनीर ने लीबिया को पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी लेने की सलाह दी और कहा कि जैसा मैंने कहा कि कल रात को मैंने मेरे भाई सद्दाम से कहा कि जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो हमारे भाईयों के लिए भी मौजूद है. उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान से जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो आपके लिए मौजूद रहेगी. आसिम मुनीर ने कहा कि लीबिया के साथ हमारे रिश्ते नए नहीं हैं, ये 60 के दशक से हैं. एयरफोर्स और नेवी से लेकर अन्य डिपार्टमेंट्स में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं. हम अपने रिश्ते को वहीं लेकर जाएंगे, जिस स्तर पर पहले हुआ करते थे.

आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि वह पाकिस्तानी कंपनियों को लीबिया में इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे और लीबिया के जॉइंट वेंचर भी शुरू करेंगे. आसिम मुनीर ने लीबिया के फील्ड मार्शल सद्दाम की तारीफ करते हुए कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि सद्दाम की लीडरशिप में लीबिया उन ऊंचाइयों को छुएगा, जहां वह पहले था और ऐसा बहुत जल्द होगा. आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि एक भाई के तौर पर उनकी लीबिया को सलाह है कि आप अपनी सेनाओं को जितना हो सके उतना ज्यादा ताकतवर बनाइए.

यह भी पढ़ें:-

‘न तो फ्री, न फेयर...’ भारत-न्यूजीलैंड FTA पर सियासी घमासान, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने उठाए अपनी ही सरकार पर सवाल