हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘न तो फ्री, न फेयर...’ भारत-न्यूजीलैंड FTA पर सियासी घमासान, विदेश मंत्री उठाए अपनी ही सरकार पर सवाल

‘न तो फ्री, न फेयर...’ भारत-न्यूजीलैंड FTA पर सियासी घमासान, विदेश मंत्री उठाए अपनी ही सरकार पर सवाल

New Zealand FTA with India: पीटर्स की आलोचना के बावजूद भारत और न्यूजीलैंड की सरकारों ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह FTA अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 23 Dec 2025 10:25 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर न्यूजीलैंड की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. देश के विदेश मंत्री और न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता विंस्टन पीटर्स ने इस समझौते का कड़ा विरोध करते हुए इसे 'न तो मुक्त और न ही न्यायसंगत' करार दिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यह समझौता न्यूजीलैंड के लिए एक 'खराब सौदा' है, जिसमें देश ने ज्यादा रियायतें दे दी हैं, लेकिन बदले में ठोस फायदे नहीं मिले.

‘न्यूजीलैंड के लिए खराब सौदा’
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक विस्तृत पोस्ट में विंस्टन पीटर्स ने कहा कि उनकी पार्टी न्यूजीलैंड फर्स्ट इस समझौते का 'अफसोस के साथ विरोध' करती है. उनका आरोप है कि इस FTA में इमिग्रेशन और निवेश के मोर्चे पर गंभीर रियायतें दी गई हैं, जबकि बदले में न्यूजीलैंड को खासकर उसके प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में अपेक्षित लाभ नहीं मिला.

डेयरी किसानों को नुकसान का आरोप
पीटर्स ने विशेष रूप से डेयरी सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के किसानों के हित में नहीं है. उन्होंने कहा, 'यह न्यूजीलैंड के किसानों के लिए अच्छा सौदा नहीं है और इसे हमारे ग्रामीण समुदायों के सामने जायज ठहराना असंभव है.'

आव्रजन पर ज्यादा रियायतें, कम फायदा
पीटर्स के मुताबिक, भारत-न्यूजीलैंड FTA में आव्रजन से जुड़े प्रावधानों में न्यूजीलैंड ने जरूरत से ज्यादा रियायतें दी हैं. उन्होंने कहा कि इस समझौते से न्यूजीलैंडवासियों को, खासकर डेयरी जैसे अहम क्षेत्रों में, पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा.

व्यापार दोगुना होने की उम्मीद
पीटर्स की आलोचना के बावजूद भारत और न्यूजीलैंड की सरकारों ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है. दोनों देशों का कहना है कि यह FTA अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में मदद कर सकता है. न्यूजीलैंड सरकार के अनुसार, इस समझौते के तहत भारत को होने वाले न्यूजीलैंड के 95 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क खत्म या कम किया जाएगा, जिनमें से आधे से अधिक उत्पाद पहले दिन से ही ड्यूटी-फ्री हो जाएंगे. इसके बदले भारत के सभी उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी. न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में लगभग 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता भी जताई है, जिसे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री लकसन ने बताया ‘बड़े फायदे वाला समझौता’
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लकसन ने इस FTA का बचाव करते हुए कहा कि इससे व्यापक और महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे. उन्होंने बयान में कहा, 'भारत का विशाल आकार और तेज आर्थिक विकास न्यूजीलैंड के लिए नौकरियों, निर्यात और आर्थिक वृद्धि के बड़े अवसर पैदा करता है.' यह समझौता 2022 के चुनावों में लकसन की नेशनल पार्टी द्वारा किए गए उस वादे को भी पूरा करता है, जिसमें भारत के साथ अपने पहले कार्यकाल में FTA को अंतिम रूप देने की बात कही गई थी.

गठबंधन सरकार में मतभेद उजागर
विंस्टन पीटर्स की तीखी प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर ही भारत-न्यूजीलैंड FTA को लेकर गहरे मतभेद हैं. आने वाले दिनों में यह मुद्दा न्यूजीलैंड की घरेलू राजनीति में और गरमा सकता है.

Published at : 23 Dec 2025 10:25 AM (IST)
Tags :
New Zealand Foreign Minister FTA INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
Advertisement

वीडियोज

Gujarat Fire News: गुजरात के लड़की गोदाम में लगी भीषण आग, देखें तस्वीरें | Hindi News | Breaking
Top News: देखिए 6 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
जल्लाद मुस्कान की 'COPYCAT सिस्टर',संभल की सनम बेवफा का हॉरर शो
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
बॉलीवुड
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेटी आराध्या संग वेकेशन पर रवाना हुए अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय, कपल के अंदाज पर फिदा हुए फैंस
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेटी आराध्या संग बाहर रवाना हुईं अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय, वीडियो वायरल
शिक्षा
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
हेल्थ
Black Garlic vs White Garlic: क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
यूटिलिटी
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget