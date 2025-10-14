अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से काफी बेहतर होते नजर आए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पाक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की थी. ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनके बीच नजदीकी बढ़ गई है. इन दिनों अमेरिकी मिसाइल AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलें (AMRAAM) की खूब चर्चा हुई. दावा किया जा रहा था अमेरिका इन्हें पाकिस्तान को देने वाला है. हालांकि अमेरिका ने इस पर सफाई भी दी, लेकिन भारत के पास एक ऐसी घातक मिसाइल है जो कि पाकिस्तान का पलभर में घमंड चूर-चूर कर सकती है.

पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट AIM-120 मिसाइल को दागने में सक्षम है. इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जा सकता है, लेकिन व्हाइट हाउस ने 10 अक्टूबर को जारी किए बयान में बताया कि पाकिस्तान को कोई नई मिसाइल या उसकी तकनीक नहीं दी जा रही है. अगर फिर भी AIM-120 मिसाइल की तुलना भारतीय मिसाइलों से करें तो वह उनके आगे कहीं भी नहीं टिक पाएगी.

AIM-120 से कहीं ज्यादा खतरनाक है ब्रह्मोस

पाकिस्तान की AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल है. वहीं भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. यह एंटीशिप मिसाइल भी है. अगर रेंज की बात करें तो AIM-120 160 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है. जबकि ब्रह्मोस 290 से 500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है. AIM-120 23 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम है. वहीं ब्रह्मोस 200 से 300 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है. स्पीड की बात करें तो ब्रह्मोस 2.8 से 3.0 मैक की स्पीड से दूरी तय करती है.

ब्रह्मोस को किस-किस फाइटर जेट पर किया जा सकता है सेट

अगर पाकिस्तान की AIM-120 की बात करें तो इसे F-16 या JF-17 पर सेट किया जा सकता है. इसे दागने के लिए ये दो फाइटर प्लेन ज्यादा उपयुक्त हैं. वहीं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो यह Su-30, MiG-29K के साथ-साथ शिप और संबरीन पर भी सेट की जा सकती है. दावा किया जाता है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया था. इस मिसाइल ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था.