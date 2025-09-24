भारत के साथ अब तक हुए जंगों में पीटने के बाद पाकिस्तान हर बार अपने लोगों को जीत की झूठी कहानी सुनाता है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी और अंत में वह सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा. पाकिस्तान ने इस जंग को अपने स्कूल के किताबों में शामिल किया है, जिसमें अपनी आवाम को खुश करने के लिए झूठी बातें लिखी गई है.

नए सिलेबस में पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई से जुड़े कई झूठ शामिल किए हैं. पाकिस्तान ने किताबों में लिखा कि भारत ने हमला शुरू किया था और पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय हवाई अड्डों को तबाह किया. सबसे बड़ा झूठ तो पाकिस्तानी बच्चों को ये पढ़ने को मिलेगा कि यह जंग पाकिस्तान ने जीता है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर अपने हिसाब से पाकिस्तान का झूठा इतिहास लिख रहे हैं.

पहला झूठ: भारत ने शुरू किया था जंग

पूरी दुनिया को पता है कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम में 22 लोगों की हत्या की थी. इसके बाद भारत ने 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत PoK और पाकिस्तान के अन्य इलाकों में स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया. इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए.

दूसरा झूठ: भारत के ठिकानों को निशाना बनाया

पाकिस्तानी ने किताब में लिखा है कि उनसे सेनाओं ने भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया. हालांकि भारतीय सेना ने सैटेलाइट इमेज और कई वीडियो दिखाकर पाकिस्तान की पोल खोल दी. भारतीय सेना ने आतंकियों की मदद कर रहे पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कई एयरबेस को तबाह किया.

किताब में यह झूठ भी लिखा गया है कि पाकिस्तान ने केवल सैन्य चौकियों को निशाना बनाया. वहीं इसमें कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान के आम नागरिकों पर हमला किया है. पाकिस्तान ने झूठी जानकारी देते हुए कहा कि उसने भारतीय हवाई ठिकानों सहित 26 पॉलिटिकल ठिकानों को निशाना बनाया.

तीसरा झूठ: खुद को हुए नुकसान को नकारा

पाकिस्तानी सिलेबस में भारतीय सेना की ओर से मचाई गई तबाही को छिपा लिया गया. पाकिस्तान की ओर से भारत के सैन्य ठिकानों पर नाकाम कोशिश करने के बाद भारतीय सेना ने मुरीदके, नूर खान, रफीकी, सरगोधा, चकलाला और रहीम यार खान एयरबेस को न सिर्फ तबाह किया, बल्कि उसके सबूत भी दिखाए. पाकिस्तान के सभी हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया.

चौथा झूठ: सीजफायर को लेकर बताया झूठ

भारतीय सेना की ओर से भारी तबाही झेलने के बाद पाकिस्तान के पास शांति के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी को फोन कर सीजफायर वार्ता का आग्रह किया तो पीएम मोदी ने दो टूक कहा था कि भारत पाकिस्तान के हमले को कड़ा जवाब देता रहेगा. इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एस जयशंकर को फोन कर कहा कि पाकिस्तान जंग समाप्त करना चाहता है. फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और सीजफायर समझौता हुआ. पाकिस्तान ने पहले युद्ध समाप्त करने की गुहार लगाई थी.

