'पिछली बार हवा में, अब समंदर में...', पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड कसूरी ने भारत के खिलाफ उगला जहर, 26/11 दोहराने की दी धमकी
Saifullah Kasuri Video: पहलगाम हमले के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया था. इस कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था.
पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के एक नए वीडियो ने फिर से पाकिस्तान को बेनकाब किया है. वीडियो में वह समुद्र के रास्ते भारत पर बड़े आतंकी हमले की खुलेआम धमकी देता दिख रहा है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक, यह बयान 26/11 जैसे हमले की ओर इशारा करता है.
कौन है सैफुल्लाह कसूरी?
सैफुल्लाह कसूरी को पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है. वह हाफिज सईद के संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का डिप्टी चीफ और मोस्ट वांटेड आतंकी बताया जाता है. रिपोर्ट के अनुसार, 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले में उसकी सीधी भूमिका थी.
वीडियो में क्या कहा गया?
कसूरी वीडियो में भारत को खुली धमकी देता नजर आ रहा है. सीएनएन न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, वह दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने 2025 में 'हवा में दबदबा' बनाया और 2026 में 'समुद्र में भी दबदबा' बनाएगा. वीडियो वह कहता है कि जमीन, हवा या समुद्र में 'दुश्मन' के लिए कोई जगह नहीं बचेगी.
कसूरी यह भी कहता है कि समुद्री रास्ते से 26/11 जैसा हमला फिर किया जाएगा. वीडियो में वह भारत में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की भी धमकी देता है और अयोध्या के राम मंदिर की ओर इशारा करता है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी बौखलाहट
पहलगाम हमले के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया था. इस कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए थे. वीडियो में कसूरी, मुरीदके और बहावलपुर पर भारत की कार्रवाई को लेकर गुस्से में दिखता है. ये दोनों इलाके लश्कर-ए-तैयबा के बड़े केंद्र माने जाते हैं.
पाकिस्तान सेना से तालमेल का दावा
वीडियो में कसूरी खुले तौर पर कहता है कि उसे पाकिस्तान की सेना का समर्थन हासिल है. खुफिया सूत्रों का कहना है कि यह बयान पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क के फिर से सक्रिय होने का संकेत हो सकता है. हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों में फैले डर को कम करने और अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए जारी किया गया हो सकता है. भारत की सुरक्षा एजेंसियां वैसे ही पहले से काफी मुस्तैद हैं और 26/11 जैसे हमले को दोहराना अब बेहद मुश्किल है.
