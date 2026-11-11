ट्रंप को पहले ही मिल गया था हुआंग को लेकर सीक्रेट अलर्ट, रिपोर्ट में खुलासा

एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग के साथ अफेयर से जुड़े मामले के बाद कंपनी को बाजार में नुकसान उठाना पड़ रहा है. द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले के बारे में महीनों पहले ही बता दिया गया था. मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मई में चीन की यात्रा के दौरान 'एयर फोर्स वन' विमान में ट्रंप को इस बारे में जानकारी दी गई थी. बताया जाता है कि उड़ान के दौरान उन्हें बताया गया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कुछ संवेदनशील जानकारी मिली है, जिससे पता चलता है कि जेन्सेन हुआंग के एलिस हुआंग नाम की एक महिला के साथ संबंध हैं, जिस पर चीनी जासूस होने का शक है.

ट्रंप के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रुबियो ने उन्हें यह जानकारी दी थी. इसके कुछ ही समय बाद, जेन्सेन हुआंग राष्ट्रपति के निमंत्रण पर बीजिंग की उनकी यात्रा में शामिल हुए थे. द न्यूयॉर्क टाइम् की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 7 महीनों में यह कम से कम दूसरी बार था, जब ट्रंप को हुआंग के उस महिला के साथ कथित संबंधों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी. पिछले साल जब अमेरिकी अधिकारियों ने पहली बार ट्रंप को सतर्क किया था कि हुआंग के साथ संबंध रखने वाली महिला के चीनी खुफिया एजेंसियों से जुड़े होने का संदेह है, तब से ट्रंप ने इन आरोपों को या तो खारिज कर दिया या फिर इन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दी.

राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा

राष्ट्रपति ने हमेशा एनवीडिया का समर्थन किया है. उन्होंने कंपनी को अमेरिका की तकनीकी बढ़त बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि हाल के वर्षों में शेयर बाजार की तेजी में इस कंपनी का योगदान रहा है. सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर वार्ता के लिए चीन रवाना होने से पहले, ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि उन्हें हुआंग के उस महिला के साथ कथित संबंधों के बारे में पता था. उन्होंने कहा, "नहीं, मुझे उस समय इसके बारे में कुछ नहीं पता था." वहीं, बीजिंग ने इन दावों को खारिज कर दिया कि एलिस हुआंग एक चीनी जासूस हैं, जबकि जेन्सेन ने स्वीकार किया कि उनके उस महिला के साथ संबंध थे.