Nepal Election Result 2026: नेपाल में GenZ आंदोलन के बाद आज वोटिंग... कब होगी मतगणना और कब मिलेंगे नतीजे, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Nepal Election Result 2026: नेपाल में आज नई सरकार के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. इस बार कुल 6,541 उम्मीदवार हैं. इनमें से लगभग 3,406 उम्मीदवार सीधे निर्वाचित सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Mar 2026 01:44 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में आज गुरुवार (5 मार्च) को नई सरकार के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. यह आम चुनाव सितंबर 2025 में युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद देश में होने वाला पहला चुनाव है, जिसके चलते सरकार गिर गई थी. तब से इस हिमालयी देश में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार चल रही है. 

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के चुनाव आयोग ने मतगणना शुरू होने के 24 घंटे के भीतर सीधे 165 सीटों के परिणाम जारी करने का वादा किया है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों से मतपेटियों को इकट्ठा करके मतगणना केंद्रों तक लाने में कम से कम एक दिन लग जाता है. अधिकारियों ने बताया कि मतदान के परिणामों की गिनती में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं. ऐसे में अगर चुनाव आयोग अपना वादा पूरा करता है तो यह देश में परिणामों की घोषणा में लगने वाले सामान्य समय से बहुत अलग होगा.

क्या बोले नेपाल के चुनाव अधिकारी
नेपाल के मुख्य चुनाव आयुक्त राम प्रसाद भंडारी का कहना है कि वे 9 मार्च तक मतगणना पूरी करने के लिए कमिटेड हैं. 2022 के पिछले चुनाव के दौरान परिणाम घोषित होने में लगभग 2 सप्ताह लग गए थे. इसका कारण यह है कि कुछ मतदान केंद्र दुर्गम, पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं. नेपाल का 80 फीसदी से अधिक भाग पहाड़ी इलाके हैं, जहां से मतपेटियों को इकट्ठा करके लाना चुनौतीपूर्ण कार्य है.

नेपाली कानून के अनुसार, नागरिकों को अपने पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करना अनिवार्य है, जो उनका जन्मस्थान होता है. मतों की गिनती, जो हाथ से की जाती है, उसमें भी काफी समय लगता है. प्रत्येक राजनीतिक दल मतगणना केंद्रों पर अपने प्रतिनिधि भेजता है और वे गिनती से पहले डाले गए प्रत्येक खुले मतपत्र का निरीक्षण करते हैं. 

नेपाल में कितने मतदाता
नेपाल में लगभग 19 करोड़ लोग, जिनमें से लगभग 10 लाख पहली बार मतदान करने वाले मतदाता शामिल हैं, संसद के 275 सदस्यों के चुनाव के लिए पंजीकृत हैं. इनमें से 165 सदस्यों का चुनाव फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (पहले पाओ) प्रणाली के माध्यम से होगा, जिसका अर्थ है कि सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार सीट जीत जाएगा. बाकी 110 सांसदों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) प्रणाली के माध्यम से होगा, जिसमें किसी राजनीतिक दल को मिले वोटों के अनुपात को ध्यान में रखा जाता है.

इस दोहरे सिस्टम के कारण किसी एक पार्टी के लिए सीधे जीत हासिल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए चुनाव में जो भी पार्टी टॉप पर होगी, उसे गठबंधन सरकार बनानी पड़ सकती है.

कितने उम्मीदवार मैदान में 
चुनाव आयोग के अनुसार इस बार कुल 6,541 उम्मीदवार हैं. इनमें से लगभग 3,406 उम्मीदवार सीधे निर्वाचित सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 1,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की उम्र 40 साल से कम है, जबकि 3,135 उम्मीदवार पीआर सिस्टम के तहत चुनाव लड़ रहे हैं. मतदान स्थानीय समयानुसार सुबह 7:00 बजे शुरू होकर शाम 5:00 बजे तक चलेगा. देश के कुछ हिस्सों में मतदान केंद्र देर तक खुले रह सकते हैं ताकि सभी इच्छुक मतदाता अपना वोट डाल सकें. पिछले चुनावों में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान स्थानीय समयानुसार रात 9 बजे तक चला था.

Published at : 05 Mar 2026 01:44 PM (IST)
