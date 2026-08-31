Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'चीन ने नहीं दी ग्लेशियर की सही जानकारी', तबाही के बाद नेपाल का आरोप

'चीन ने नहीं दी ग्लेशियर की सही जानकारी', तबाही के बाद नेपाल का आरोप

नेपाल में आई बाढ़ के बाद डेटा शेयरिंग को लेकर चीन के साथ मतभेद हो रहा है. नेपाल ने चीन पर आरोप लगाए हैं कि उसने सही समय पर जानकारी नहीं दी.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 31 Aug 2026 09:04 AM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में आई अचानक बाढ़ ने मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. करीह 3000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं. बाढ़ को लेकर चीन और नेपाल के बीच डेटा शेयरिंग को लेकर मतभेद हो रहा है. मई महीने में नेपाल की राजधानी काठमांडू में नेपाल और चीन के अधिकारियों के बीच प्राकृतिक आपदाओं के खतरों से निपटने के लिए एक बैठक हुई थी. इसके तीन महीने बाद, 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर टूटने की वजह से भीषण बाढ़ आई.

इस त्रासदी के बाद दोनों देशों के बीच आपदा से जुड़ी जानकारियां शेयर करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. नेपाल जहां पूरी जानकारी नहीं मिलने की शिकायत कर रहा है वहीं चीन का कहना है कि उन्होंने समय पर सब शेयर किया था.

नेपाल ने की ये शिकायत
नेपाल का कहना है कि उसने चीन से ग्लेशियरों की हलचल, नदियों के जलस्तर और भारी बारिश से जुड़े जरूरी डेटा मांगे थे, ताकि वह समय रहते तैयारी कर सके. लेकिन उसे चीन से उतनी जानकारी नहीं मिली जितनी की उम्मीद थी. नेपाल के जलविज्ञान विभाग का कहना है कि चीन केवल भारी बारिश का पूर्वानुमान भेजता है, जबकि नेपाल को ग्लेशियर टूटने, भूस्खलन और जलस्तर की हर 10 मिनट की सटीक जानकारी चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके.

नेपाल अब चीन के साथ भी भारत जैसा समझौता करना चाहता है, जिसके तहत लगातार और समय-समय पर नदियां और मौसम से जुड़ा डेटा शेयर किया जाता है.

चीन ने नेपाल का दावा किया खारिज
चीन ने नेपाल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने जरूरी जानकारियां समय पर शेयर की थीं. चीन के दूतावास के अनुसार, हिमालय का यह सीमावर्ती इलाका बहुत दुर्गम है, इसलिए वहां निगरानी करना एक बड़ी चुनौती है. चीन का कहना है कि हादसे से 12 दिन पहले ही उसके मौसम केंद्र ने नेपाल को ईमेल भेजकर भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं का अलर्ट भेज दिया था.

ये भी पढ़ें: PAK का साथ देगा बांग्लादेश? मक्का पैक्ट पर बड़ा बयान, भारत पर क्या असर?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Flash Flood CHINA NEPAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान के तेल ठिकाने पर तबाही, ट्रंप का दावा- खार्ग आइलैंड के परखच्चे उड़े
ईरान के तेल ठिकाने पर तबाही, ट्रंप का दावा- खार्ग आइलैंड के परखच्चे उड़े
विश्व
नेपाल के बाद अब अमेरिका में बाढ़ से तबाही! 62 रेस्क्यू, कई लापता
नेपाल के बाद अब अमेरिका में बाढ़ से तबाही! 62 रेस्क्यू, कई लापता
विश्व
'चीन ने नहीं दी ग्लेशियर की सही जानकारी', तबाही के बाद नेपाल का आरोप
'चीन ने नहीं दी ग्लेशियर की सही जानकारी', तबाही के बाद नेपाल का आरोप
विश्व
PAK का साथ देगा बांग्लादेश? मक्का पैक्ट पर बड़ा बयान, भारत पर क्या असर?
PAK का साथ देगा बांग्लादेश? मक्का पैक्ट पर बड़ा बयान, भारत पर क्या असर?
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
भागवत 'ज्ञान'..हिंदू-मुस्लिम भाईजान! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK का साथ देगा बांग्लादेश? मक्का पैक्ट पर बड़ा बयान, भारत पर क्या असर?
PAK का साथ देगा बांग्लादेश? मक्का पैक्ट पर बड़ा बयान, भारत पर क्या असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला: अखिलेश के विधायक बोले- 'अहंकार में डूबी BJP'
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला: अखिलेश के विधायक बोले- 'अहंकार में डूबी BJP'
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
बॉलीवुड
'नेगेटिविटी फैलाई गई...', 'आवारापन 2' विवाद के बीच डब्बू मलिक ने बेटे अमाल का किया सपोर्ट
'आवारापन 2' विवाद के बीच डब्बू मलिकने किया बेटे अमाल का सपोर्ट, कही ये बात
बिहार
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
इंडिया
अमेरिका में तिरंगे का अपमान, गुस्से में तमतमाए किरेन रिजिजू, बोले- 'ये तुम्हें बहुत...'
अमेरिका में तिरंगे का अपमान, गुस्से में तमतमाए किरेन रिजिजू, बोले- 'ये तुम्हें बहुत...'
पंजाब
'ये वारिस नहीं वायरस हैं', सुखबीर सिंह बादल ने अमृतपाल सिंह की पार्टी को घेरा
'ये वारिस नहीं वायरस हैं', सुखबीर सिंह बादल ने अमृतपाल सिंह की पार्टी को घेरा
ट्रेंडिंग
'स्कूल छूटा, पर एग्जाम का खौफ नहीं! कॉरपोरेट लाइफ पर लड़की ने बयां किया दर्द'
'स्कूल छूटा, पर एग्जाम का खौफ नहीं! कॉरपोरेट लाइफ पर लड़की ने बयां किया दर्द'
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget