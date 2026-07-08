हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'बहुत जरूरी था ईरान पर अटैक', अमेरिका के पक्ष में बोला NATO, युद्ध का कर दिया खुला समर्थन?

'बहुत जरूरी था ईरान पर अटैक', अमेरिका के पक्ष में बोला NATO, युद्ध का कर दिया खुला समर्थन?

US Iran War: अमेरिका ने ईरान पर फिर से अटैक कर दिया है. नाटो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पक्ष लेते हुए इसे सही ठहराया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 08 Jul 2026 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से युद्ध की शुरुआत हो गई है. ईरान ने दो जहाजों पर अटैक कर दिया था. इसके बाद अमेरिका ने करारा जवाब दिया है. यूएस ने दावा किया कि उसने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया है. इस बीच नाटो का बड़ा बयान सामने आया है. उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है. नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने कहा है कि ईरान पर अटैक होना बहुत जरूरी थी.

मार्क रुटे ने ईरान पर अमेरिका के हालिया हमलों का समर्थन करते हुए कहा, 'यह बेहद जरूरी था, क्यों कि ईरान पहले सीजफायर को तोड़ा है.' बुधवार (8 जुलाई) को अंकारा में नाटो नेताओं की बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान मार्क रुटे ने कहा कि जब किसी संघर्ष में युद्धविराम लागू हो और कोई पक्ष उसका पालन न करे, तो जवाबी कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है. 

ईरान ने बुधवार को कहा कि उसने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया है. तेहरान ने शेख ईसान एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया था. इसके बाद बुशहर में दो मिलिट्री बेस को निशाना बनाया. उसने मिसाइल और रॉकेट के जरिए निशाना साधा.

मिडिल-ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव

नाटो प्रमुख का यह बयान ऐसे समय आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बना हुआ है. अमेरिका-ईरान के बीच कुछ दिनों तक सीजफायर जरूर रहा, लेकिन अब फिर से युद्ध की आग भड़क गई है. ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा कि अब उसके साथ सारे समझौते टूट चुके हैं. अगर ईरान-अमेरिका का युद्ध पूरी तरह से नहीं रुका तो इसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा. बीते दिनों युद्ध की वजह से तेल और गैस की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थीं.

यह भी पढ़ें : धुआं-धुआं हुआ बहरीन! ईरान ने शेख ईसा एयरबेस पर किया बड़ा हमला, ड्रोन से भेजा बारूद

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
DONALD Trump US Iran War IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'बहुत जरूरी था ईरान पर अटैक', अमेरिका के पक्ष में बोला NATO, युद्ध का कर दिया खुला समर्थन?
'बहुत जरूरी था ईरान पर अटैक', अमेरिका के पक्ष में बोला NATO, युद्ध का कर दिया खुला समर्थन?
विश्व
पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल, ट्रंप ने ईरान संग समझौता खत्म करने का किया ऐलान, शहबाज-मुनीर की मिन्नतें नहीं आईं काम
पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल, ट्रंप ने ईरान संग समझौता खत्म करने का किया ऐलान, शहबाज-मुनीर की मिन्नतें नहीं आईं काम
विश्व
US-Iran War LIVE: होर्मुज विवाद पर ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड लीग की चेतावनी- 'पूरी दुनिया के लिए खतरा'
Live: होर्मुज विवाद पर ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड लीग की चेतावनी- 'पूरी दुनिया के लिए खतरा'
विश्व
धुआं-धुआं हुआ बहरीन! ईरान ने शेख ईसा एयरबेस पर किया बड़ा हमला, ड्रोन से भेजा बारूद
धुआं-धुआं हुआ बहरीन! ईरान ने शेख ईसा एयरबेस पर किया बड़ा हमला, ड्रोन से भेजा बारूद
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
E20 पेट्रोल पर abp न्यूज़ की पड़ताल, सरकार की खुद की रिपोर्ट में गाड़ियों के पुर्जे बदलने की सलाह
E20 पेट्रोल पर abp न्यूज़ की पड़ताल, सरकार की खुद की रिपोर्ट में गाड़ियों के पुर्जे बदलने की सलाह
हरियाणा
Gurugram Rains: भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
एग्रीकल्चर
अपने खेत में ऐसे शुरू करें काले गेहूं की खेती, जमकर होगी पैसों की बारिश
अपने खेत में ऐसे शुरू करें काले गेहूं की खेती, जमकर होगी पैसों की बारिश
ABP NEWS
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
ABP NEWS
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
ABP NEWS
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: इससे पहले कभी नहीं देखी होगी इतनी भयानक लैंडस्लाइड, वायरल वीडि
Viral News: इससे पहले कभी नहीं देखी होगी इतनी भयानक लैंडस्लाइड, वायरल वीडि
ABP NEWS
Viral News: मस्त ठंडी हवा और बारिश के मजे ले रहा था शख्स, अचानक से सिर पर गिरा कुछ ऐसा!
Viral News: मस्त ठंडी हवा और बारिश के मजे ले रहा था शख्स, अचानक से सिर पर गिरा कुछ ऐसा!
Embed widget