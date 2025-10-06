माउंट एवरेस्ट पर आया बर्फीला तूफान, एक पर्वतारोही की मौत, तिब्बती ढलानों से 137 का रेस्क्यू

माउंट एवरेस्ट के तिब्बती ढलानों पर बर्फीले तूफान के कारण सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को एक पर्वतारोही की मौत हो गई. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि फंसे हुए अन्य 137 पर्वतारोहियों को बचा लिया गया है. इसके साथ ही लापता पर्वतारोहियों की तलाश भी जारी है.

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट में स्थानीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि हाइपोथरमिया और अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचने से जुड़ीं समस्याओं के कारण 41 वर्षीय पर्वतारोही की मौत हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर पश्चिमी किंगाई प्रांत में लगातार बर्फबारी होने के कारण फंसे 137 पर्वतारोहियों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उनकी हालत स्थिर है.

किलियन पर्वत पर लाओहुगोऊ के लिए रवाना हुए थे 100 से ज्यादा लोग

एक अक्टूबर, 2025 से शुरू हुए आठ दिवसीय राष्ट्रीय अवकाश के दौरान पैदल यात्रा के शौकीन 100 से अधिक लोग लाओहुगोऊ क्षेत्र की ओर रवाना हुए. किलियन पर्वत पर स्थित लाओहुगोऊ क्षेत्र में छुट्टियों के दौरान लगातार बर्फबारी हुई है. इसकी औसत ऊंचाई 4,000 मीटर से अधिक है और भूभाग जटिल है.

1,000 से ज्यादा पर्यटक पर्वतारोहियों के फंसे होने की आशंका

इससे पहले, सरकारी सीसीटीवी ने बताया था कि 350 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 200 लोग अब भी लापता हैं. रविवार (5 अक्टूबर, 2025) को बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन की ओर स्थित कर्मा घाटी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के ढलानों पर 1,000 से अधिक पर्यटक पर्वतारोही फंसे हुए हैं.

फंसे पर्वतारोहियों की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से पता चलता है कि रविवार (5 अक्टूबर, 2025) को दूरस्थ क्षेत्र में बादलों की गरज के बीच, तेज हवाओं और लगातार बर्फबारी के कारण रास्ते पूरी तरह से बर्फ में दब गए.

दक्षिण चीन में तूफान मैत्मो ने दी दस्तक

इस बीच, दक्षिण चीन के ग्वांगदोंग प्रांत के झानजियांग शहर के शूवेन काउंटी के पूर्वी तट पर रविवार (5 अक्टूबर) को तूफान मैत्मो ने दस्तक दी. स्थानीय सरकारों ने ग्वांगदोंग और हैनान के दक्षिणी प्रांतों से लगभग 3,47,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया.

