हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचिट फंड स्कीम के पीड़ितों के लिए ED ने उठाया बड़ा कदम, वापस मिलेंगी 20.16 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी

Bengaluru Chit Fund Scam: प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया कि इंजाज इंटरनेशनल के पार्टनर्स ने लोगों से करोड़ों रुपये इकट्ठे किए और उसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अचल संपत्तियों में बदल दिया.

By : मनोज वर्मा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 06 Oct 2025 08:06 PM (IST)
Preferred Sources

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की बेंगलुरु जोनल ऑफिस की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के पीड़ितों और असली हकदारों संपतियां लौटाने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. ईडी ने पीड़ितों को 20.16 करोड़ रुपये की संपत्तियां लौटाने का फैसला किया है. यह कार्रवाई M/s Injaz International और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के तहत की जा रही है.

यह मामला उस समय सामने आया, जब येलहंका के तहसीलदार ऑफिस के रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में 7 सितंबर, 2018 को एफआईआर दर्ज हुई थी. शिकायत में आरोप था कि इंजाज इंटरनेशनल नाम की फर्म ने चिट फंड स्कीम के नाम पर लोगों से भारी रकम वसूली और फिर उस पैसे को संपत्तियां खरीदने और पार्टनर्स के निजी खर्चों में लगा दिया.

इस मामले में Prize Chits & Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, IPC, 1860 और Chit Funds Act, 1982 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. वर्तमान में इस केस की जांच बेंगलुरु सीआईडी की फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट कर रही है.

ईडी की जांच में क्या हुआ खुलासा?

ईडी की जांच में सामने आया कि इंजाज इंटरनेशनल के पार्टनर्स ने लोगों से करोड़ों रुपये इकट्ठे किए और उसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अचल संपत्तियों में बदल दिया. इसके बाद ईडी ने प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (Provisional Attachment Order) जारी करते हुए कई संपत्तियां जब्त कीं और फिर स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

ईडी की दलील के बाद कोर्ट ने संपत्तियां लौटाने का दिया आदेश

ईडी ने इस केस को लेकर कोर्ट के सामने कहा कि जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है, उसे असली हकदारों और मनी लॉन्ड्रिंग के शिकार पीड़ितों को वापस कर दिया जाए. ये आग्रह PMLA की धारा 8(8) के तहत किया गया था. ईडी की इस पहल पर प्रिंसिपल सिटी सिविल एंड सेशन जज ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जब्त की गई संपत्तियां असली हकदारों को लौटाई जाएं.

पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ईडी ने उठाया कदम

एजेंसी का कहना है कि ये कदम Proceeds of Crime (POC) यानी अपराध से कमाई गई संपत्तियों को वापस दिलाने की दिशा में एक अहम प्रयास है. ईडी ने कहा कि वो ऐसे मामलों में आगे भी पीड़ितों को न्याय दिलाने और आर्थिक अपराधों पर सख्त कार्रवाई करती रहेगी. इस कार्रवाई से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई ऐसी फर्जी योजनाओं में खो दी थी.

Published at : 06 Oct 2025 08:06 PM (IST)
Bengaluru ED Chit Fund Scam Enforcement Directorate  Karnataka
