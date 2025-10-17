शशि थरूर की इंग्लिश का फैन हुआ इस देश का राजदूत, कहा - 'हमारे यहां बच्चों को ऐसी...'

अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो कि कई देशों में बोली जाती है. भारतीय लोगों को भी इंग्लिश बहुत अच्छी तरह बोलनी आती है और कुछ भारतीय तो ऐसे हैं जो कि अंग्रेजों से भी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं. उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अंग्रेजी भाषा के चर्चे दुनिया भर में हैं. भारत में मंगोलिया के राजदूत गानबोल्ड डैम्बाजाव ने भी इस बात को माना है. उन्होंने थरूर की जमकर तारीफ की और कहा कि वे अपने देश के बच्चों को थरूर जैसी इंग्लिश सिखाना चाहते हैं.

मंगोलिया के राजदूत गानबोल्ड ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा, ''कुछ भारतीय ब्रिटिश और अमेरिकियों से भी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं. इसका एक उदाहरण शशि थरूर हैं. मैं चाहता हूं कि मंगोलिया का हर बच्चा उनकी तरह ही इंग्लिश सीखे. हमें कम्युनिस्ट हैरिटेज से आजादी हासिल करने में तीस साल लग गए. मंगोलिया की संसद ने जुलाई 2023 में कानून बनाया कि इंग्लिश हमारी दूसरी आधिकारिक भाषा होगी.''

भारत दौरे पर हैं मंगोलिया के राष्ट्रपति

मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना भारत की चार दिन की राजकीय यात्रा पर हैं. उन्होंने (मंगलवार, 14 अक्टूबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति खुरेलसुख का दिल्ली में स्वागत करके और उनके साथ विस्तृत वार्ता करके मुझे खुशी हुई. उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और मंगोलिया अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं और हमारी रणनीतिक साझेदारी का एक दशक पूरा हो रहा है.

साथ मिलकर काम करेंगे भारत-मंगोलिया

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम वैश्विक दक्षिण की आवाज को और मजबूत करने और वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते रहने पर सहमत हुए. हमारी वार्ता में जिन क्षेत्रों पर प्रमुखता से चर्चा हुई, उनमें ऊर्जा, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि आदि शामिल हैं.

इनपुट - पीटीआई