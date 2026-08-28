Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमोहन भागवत के US में कार्यक्रम पर सैम पित्रोदा बोले, 'बहुत कम लोग...'

मोहन भागवत के US में कार्यक्रम पर सैम पित्रोदा बोले, 'बहुत कम लोग...'

आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अमेरिका में कार्यक्रम को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने निशाना साधा. इसके अलावा सीजेपी को लेकर भी उन्होंने बात की.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

आरएसएस चीफ मोहन भागवत के न्यूयॉर्क इवेंट पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने कहा कि सबसे पहले तो अमेरिका में बहुत कम लोग आरएसएस के बारे में जानते हैं, यहां तक कि भारतीय समुदाय के लोग भी. इसलिए उनके यहां आने पर निश्चित रूप से बहुत ध्यान दिया जा रहा है. हममें से कई लोग आरएसएस को एक ऐसे संगठन के तौर पर जानते हैं जो भारत के हिंदू स्वरूप पर ज़्यादा ध्यान देता है. 

पित्रोदा ने कहा कि आरएसएस की बातों का मतलब कुछ और होता है और उनके कामों का मतलब कुछ और. आप किसी मुस्लिम, अल्पसंख्यक या ईसाई से बात करें, तो वे आपको बताएंगे कि वे आरएसएस की गतिविधियों और पहलों से कितने डरे हुए हैं. इसलिए मुझे लगता है कि लोगों का आरएसएस के बारे में जानना अच्छा होगा लेकिन मैं उनकी बातों की जगह उनके कामों पर ज़्यादा ध्यान दूंगा. 

असली आरएसएस क्या है- पित्रोदा
उन्होंने कहा कि लोगों को यह जानने की जरूरत है कि असली आरएसएस क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है. पित्रोदा ने कहा कि मेरा मतलब है, एक खास मुद्दे पर नजर डालें तो वे भारत में सबसे बड़ा NGO होने की बात करते हैं. उनकी सरकार 15 साल से सत्ता में है लेकिन मिड-डे मील प्रोग्राम देखें, जिसमें बच्चों के खाने में मक्खियां और कीड़े होते हैं. स्कूलों में बाथरूम और दीवारों की हालत देखें. राजस्थान में मैंने एक स्कूल को पशुओं के बाड़े में चलते देखा. यह कहना एक बात है कि हम सबसे बड़ा NGO हैं लेकिन जमीनी स्तर पर आपने क्या किया है, यह देखना दूसरी बात है. 

CJP को लेकर क्या कहा
सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में महिलाओं की हालत को राहुल गांधी अच्छी तरह से रख पाए हैं. 'जेनरेशन Z' स्कूलों, परीक्षाओं और शिक्षा में भ्रष्टाचार की स्थिति को अच्छी तरह से बता पाई है. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) और पिछली सरकार के समय आम आदमी पार्टी के उभरने के बीच कोई समानता दिखती है, तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने कहा, "मैं आज इसे एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर नहीं देखता. 

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो पहले दिन से ही एक राजनीतिक पार्टी थी लेकिन CJP असल में बिहार, UP और कई दूसरी जगहों के उन युवाओं का समूह है जो बेहतर हालात की मांग कर रहे हैं. वे वोटों या किसी एक पार्टी का पक्ष लेने की बात नहीं कर रहे हैं. वे किसी पार्टी से अपनी पहचान नहीं जुड़वाना चाहते. उन्होंने आगे कहा कि हम IT और AI में महाशक्ति बनने की बात करते हैं? राम राज्य, अकबर और हुमायूं जैसी बेकार की बहसों में उलझने के बजाय उन समस्याओं को हल करें, जिन्हें हल करने की जरूरत है. हमें आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं.

ये भी पढ़ें 

Xप्लेन: नेपाल क्यों है आपदाओं का 'पसंदीदा देश'? जानिए वैज्ञानिक वजह

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
RSS Sam Pitroda MOHAN BHAGWAT RSS मोहन भागवत
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मोहन भागवत के US में कार्यक्रम पर सैम पित्रोदा बोले, 'बहुत कम लोग...'
मोहन भागवत के US में कार्यक्रम पर सैम पित्रोदा बोले, 'बहुत कम लोग...'
विश्व
भारत के AMCA इंजन के लिए भिड़ गए इंग्लैंड-फ्रांस, किसने किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा
भारत के AMCA इंजन के लिए भिड़ गए इंग्लैंड-फ्रांस, किसने किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा
विश्व
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
विश्व
Xप्लेन: नेपाल-तिब्बत में कहां-कहां से गुजरी मौत की लहर? सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
नेपाल-तिब्बत में कहां-कहां से गुजरी मौत की लहर? सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
दिल्ली NCR
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
इंडिया
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
फैशन
Wedding Night Bedsheet: सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात
सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात
ऑटो
E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन
E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget