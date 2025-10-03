धुआं-धुआं आसमान, रिफाइनरी में लगी भीषण आग, वीडियो में देखें तबाही का मंजर

कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में गुरुवार (2 अक्टूबर) को बड़ा हादसा हो गया. अमेरिका के पश्चिमी तट की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक शेवरॉन की एल-सेगुंडो रिफाइनरी में आग लग गई. आग की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं. आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें काफी ऊपर तक उठती हुई दिखीं. हालांकि जानकारी के तुरंत बाद फायरब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं.

'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजिल्स काउंटी की सुपरवाइजर होली मिशेल ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है. आग रिफाइनरी के सिर्फ एक ही हिस्से में लगी थी, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. एक स्थानीय अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि फायरब्रिगेड की टीम के पहुंचने के बाद आग सिर्फ एक हिस्से तक ही सीमित रही. हालांकि अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है.

A huge explosion hit Chevron’s El Segundo refinery near #LosAngeles International #Airport, sparking a massive fire visible for miles.#US pic.twitter.com/i29jZuaOkz — Cityintel (@Cityintel1) October 3, 2025

भारत में भी रिफाइनरी में लग चुकी है आग

भारत में भी रिफाइनरी में आग की घटना हो चुकी है. नवंबर 2024 में गुजरात के वडोदरा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी में आग लग गई थी. एक स्टोरेज टैंक में विस्फोट के बाद आग फैल गई थी, जिसकी वजह से दो लोगों की मौत हो गई थी. इसकी दो दिन बाद मुथरा की रिफाइनरी में आग लगी थी. इस साल जनवरी में चीन की सिनोपेक झेनहाई रिफाइनरी में आग लग गई थी.