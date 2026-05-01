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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वJP Morgan Controversy: कौन हैं लोर्ना हजदिनी? जिस पर लगा जूनियर के यौन शोषण का आरोप, जानें विवाद

JP Morgan Controversy: कौन हैं लोर्ना हजदिनी? जिस पर लगा जूनियर के यौन शोषण का आरोप, जानें विवाद

JP Morgan Controversy: जेपी मॉर्गन की अधिकारी लोर्ना हजदिनी ने मॉर्गन चेस की एक सीनियर अधिकारी हैं, जो इन दिनों चर्चा में हैं. वह 2010 से ही जेपी मॉर्गन कंपनी से जुड़ी हुई हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 01 May 2026 12:50 PM (IST)
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लोरना हजदिनी जेपी मॉर्गन चेस की एक सीनियर अधिकारी हैं, जो इन दिनों चर्चा में हैं. अप्रैल 2026 में उनके एक जूनियर कर्मचारी ने उनके खिलाफ यौन शोषण और उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद उनका नाम सुर्खियों में आ गया. लोरना हजदिनी न्यूयॉर्क में जेपी मॉर्गन चेस के लीवरेज्ड फाइनेंस विभाग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काम कर रही हैं. यह विभाग बड़े फाइनेंशियल डील्स और निवेश से जुड़ा होता है. बताया जाता है कि वह 2010 के दशक की शुरुआत से इस बैंक के साथ जुड़ी हुई हैं और लंबे समय से यहां काम कर रही हैं.

लोरना हजदिनी ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ाई की है. उन्होंने वहां से फाइनेंस और सांख्यिकी में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की. इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एक एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है, जो उनके प्रोफेशनल अनुभव को और मजबूत बनाता है.

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जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी की खास बात

जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और जानी-मानी वित्तीय कंपनियों में से एक है. इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है. यह कंपनी दुनियाभर में सरकारों, बड़ी कंपनियों और आम लोगों को कई तरह की वित्तीय सेवाएं देती है. जेपी मॉर्गन का काम सिर्फ बैंकिंग तक सीमित नहीं है. यह कई अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती है, जिससे यह एक बहुत बड़ी और मजबूत कंपनी बनती है. इस कंपनी का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का है. इसमें जेपी मॉर्गन कंपनियों को सलाह देती है कि वे कैसे दूसरी कंपनियों के साथ मिलें या उन्हें खरीदें. इसे मर्जर और एक्विजिशन कहा जाता है.

आम लोगों के लिए बैंकिंग सेवाएं

जेपी मॉर्गन चेस नाम से आम लोगों और छोटे कारोबारियों को बैंकिंग सेवाएं देती है. इसके तहत लोग अपना बैंक खाता खोल सकते हैं, लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पैसे का निवेश कर सकते हैं.

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Published at : 01 May 2026 12:50 PM (IST)
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