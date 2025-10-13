कौन है वो महिला, जिसके साथ नजर आए कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो? रोमांटिक तस्वीर हुई वायरल

कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकी पॉप स्टार कैटी पेरी की एक तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर की हर तरफ चर्चा हो रही है. टूडो ने जनवरी में पद छोड़ने के बाद अपनी दूसरी पारी की तलाश शुरू कर दी है. हालांकि, इसके बाद से उनकी कोई खबर सामने नहीं आई थी.

कितनी संपत्ति की मालकिन हैं कैटी पेरी?

हॉलीवुड की पॉप क्वीन कैटी पेरी अपने आप में एक ब्रांड हैं. 'Firework' , 'Roar' , 'Dark Horse' जैसे सुपरहिट ट्रैक्स ने दुनिया भर में करोड़ों रुपये की कमाई की है. फोर्ब्स के अनुसार, पहले कैटी की नेटवर्थ लगभग 200 मिलियन डॉलर थी, लेकिन अब यह बढ़कर 400 मिलियन डॉलर (लगभग 3,300 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा हो चुकी है. इसके अलावा, उन्होंने कंपनी को अपने गाने के राइट्स 225 मिलियन डॉलर (करीब 1,870 करोड़ रुपये) में बेच दिए थे. इस डील के बाद उनका नाम दुनिया की सबसे अमीर महिला सिंगर्स में जुड़ गया था.

लग्जरी हाउस और कार कलेक्शन

कैटी पेरी का लाइफस्टाइल बेहद लग्जरी है. उनके पास मोंटेसिटो, बेवर्ली हिल्स, और लॉस फेलिज जैसे हाई-एंड एरियाज बंगले हैं. वहीं, मर्सिडीज-बेंज पोंटॉन कैब्रियोलेट, टेस्ला साइबरट्रक, कस्टम मिनी कूपर और फिस्कर कर्मा जैसी महंगी गाड़ियां का कलेक्शन रखती हैं.

ट्रूडो ने 2023 में पत्नी से खत्म किया था रिश्ता

ट्रूडो ने 2023 में अपनी पत्नी सोफी ग्रेगोएर ट्रूडो से 18 साल की शादी खत्म की थी. वहीं, कैटी पेरी ने इस साल ही एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम के साथ ब्रेकअप किया. पेरी और ट्रूडो के अफेयर की खबरें तब सुर्खियों में आईं, जब जुलाई 2025 में दोनों को मॉन्ट्रियल के रेस्त्रां ले वायलोन में डिनर करते देखा गया. TMZ ने इस मुलाकात का वीडियो साझा किया, जिसमें दोनों एक ही टेबल पर बैठकर बातचीत करते नजर आए.

जस्टिन ट्रूडो ने अपनी बचपन की दोस्त सोफी ग्रेगोएर से 28 मई 2005 को शादी की थी. सोफी, ट्रूडो के छोटे भाई की क्लासमेट थीं. 2003 में एक चैरिटी इवेंट में दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद नजदीकियां बढ़ीं और 2004 में सगाई, 2005 में शादी हुई. ये जोड़ी कनाडा की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक बन गई. शादी से उन्हें तीन बच्चे हुए- एक बेटी और दो बेटे. अगस्त 2023 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने की घोषणा की और कहा कि वे बच्चों की परवरिश मिलकर करेंगे.

कैटी पेरी और ऑरलैंडो ब्लूम का रिश्ता

कैटी पेरी और ऑरलैंडो ब्लूम का रिश्ता 2016 में गोल्डन ग्लोब्स की एक आफ्टर पार्टी से शुरू हुआ था. 2017 में उनका ब्रेकअप हुआ, लेकिन 2018 में फिर से साथ आए. 2019 में वेलेंटाइन्स डे पर सगाई हुई और 2020 में उनकी बेटी डेजी हुई. जुलाई 2025 में दोनों ने अपने ब्रेकअप की घोषणा की और कहा कि वे अब रोमांटिक रूप से साथ नहीं हैं, लेकिन अपनी बेटी की परवरिश मिलकर करेंगे. पेरी की पहली शादी 2010 में ब्रिटिश कॉमेडियन रसेल ब्रांड से हुई थी, जो 2011 में खत्म हो गई.

