भारत में इन दिनों एक रूसी महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में महिला पर्यटक सड़क पर कूड़ा फेंकने को लेकर बच्चों के एक ग्रुप को डांट रही है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई इंटरनेट यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इस वीडियो को मीना फाइंड्स नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. खास बात ये भी है कि वीडियो पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रिएक्ट किया है.

महिला ने वीडियो शेयर कर लिखी ये बात

महिला ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, "इसलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है. भारतीय बच्चों के साथ बातचीत गलत हो गई." वीडियो में महिला बच्चों से कूड़ा जमीन पर गिरने पर दोबारा उठाने को कहती है. हालांकि, बच्चे उनकी बात अनसुनी कर देते हैं. इस पर महिला कहती है, "तुम ने क्या किया? तुमने कूड़ा गिरा दिया. इसे उठाओ और कूड़ेदान में डालो." हालांकि, बच्चे महिला की बात को गंभीरता से नहीं लेते और कूड़ा जमीन पर ही उगलने लगते हैं.





महिला ने आगे कहा, "यह ठीक नहीं है. यह देखो. यह तुम्हारा देश है. जब तक तुम ऐसा करते रहोगे तब तक तुम कूड़े में ही जीते रहोगे. इसके बाद महिला ने उन्हें पैसे देने से भी मना कर दिया.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यूं किया रिएक्ट



केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "कृपया संवेदनशील बनें." वीडियो पर कई इंटरनेट यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और पर्यटक महिला की बात को सही बताया है. एक यूजर ने लिखा, "बच्चों को इन सब चीजों की जानकारी देनी चाहिए." वहीं, एक और यूजर ने लिखा, "हमें अफसोस है कि आपको ये सब देखना पड़ा."

