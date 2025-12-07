हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Japan-China Tension: तो क्या जापानी जेट पर मिसाइल दागने की तैयारी में है चीन? ड्रैगन ने बढ़ाया तनाव, जानें बवाल का कारण

Japan-China Tension: तो क्या जापानी जेट पर मिसाइल दागने की तैयारी में है चीन? ड्रैगन ने बढ़ाया तनाव, जानें बवाल का कारण

जापान ने चीन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है. ओकिनावा के पास चीनी J-15 फाइटर जेट ने जापानी F-15 पर रडार लॉक कर दिया था. इस वजह से ताइवान मुद्दे पर पहले से ही बढ़ा तनाव अब और गहरा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 07 Dec 2025 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

जापान में ओकिनावा के आसपास उड़ान भर रहे जापानी लड़ाकू विमानों को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा. चीन के विमानवाहक पोत लियाओनिंग से उड़ान भरकर आए एक J-15 फाइटर ने जापान के F-15 जेट पर रडार लॉक कर दिया. यह वही स्थिति होती है, जब कोई विमान अपने सामने मौजूद लक्ष्य पर मिसाइल दागने की तैयारी करता है. जापान ने इस कदम को खतरनाक बताते हुए चीन को औपचारिक विरोध दर्ज कराया है.

जापानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार दो अलग-अलग मौकों पर यह घटना हुई. पहले दोपहर में लगभग तीन मिनट तक रडार लॉक किए जाने की पुष्टि हुई, जबकि दूसरी बार यह कार्रवाई रात में करीब 30 मिनट तक चली. जापानी विमानों ने लगातार निगरानी रखी, लेकिन चीन के जेट ने उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया. किसी तरह की क्षति या चोट की सूचना भी नहीं मिली हैं.

जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी का बयान

ABC की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने कहा कि यह उड़ान सुरक्षा से जुड़े नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है. ऐसे कदम भविष्य में दुर्घटनाओं या बड़े टकराव का कारण बन सकते हैं. उन्होंने चीन से तत्काल प्रभाव से ऐसी हरकतें रोकने की मांग की. दूसरी ओर, चीन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जबकि हाल में उसके विदेश मंत्रालय ने यह कहा था कि चीनी नौसेना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करती है.

सैन्य तनाव बढ़ने की आशंका

यह पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देशों के रिश्तों में पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है. कुछ दिन पहले जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा था कि ताइवान पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की स्थिति में जापान भी भूमिका निभाएगा. उनके इस बयान को चीन ने उकसाने वाली टिप्पणी बताया था. इसी पृष्ठभूमि में रडार लॉक की यह घटना दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव को और बढ़ा सकती है.

Published at : 07 Dec 2025 12:56 PM (IST)
