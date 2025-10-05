हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वEarthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता

Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता

जापान के होन्शू के पूर्वी तट पर शनिवार रात 6.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार भूकंप की गहराई 50 किमी थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 Oct 2025 08:27 AM (IST)
जापान में भूकंप के झटकों से धरती दहल उठी. यह भूकंप शनिवार (4 अक्टूबर) की देर रात होन्शू द्वीप के पूर्वी तट पर आया था. झटके इतने तेज थे कि आसपास की इमारतें भी कांप उठीं. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 मापी गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, इस भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 50 किलोमीटर गहराई में था. इतनी गहराई में अकसर मध्यम से भीषण भूकंप श्रेणी ही आते हैं.

भूकंप का केंद्र होन्शू द्वीप के पूर्वी तट के पास समुद्र में स्थित था.इस कारण झटके तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा महसूस किए गए, जिनमें फुकुशिमा, मियागी और इवाते प्रांत प्रमुख हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भूकंप के झटके कई सेकंड तक महसूस किए गए, जिससे लोग घरों और इमारतों से बाहर निकलकर खुले स्थानों की ओर भागे.हालांकि, अब तक किसी बड़े नुकसान या जान-माल की हानि की सूचना नहीं मिली है.

सुनामी की कोई चेतावनी नहीं जारी
जापान के मौसम विभाग (JMA) और पैसिफिक सुनामी वॉर्निंग सेंटर ने पुष्टि की कि इस भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.भूकंप का केंद्र समुद्र के भीतर जरूर था, लेकिन गहराई 50 किमी होने के कारण सुनामी की संभावना कम आंकी गई.

जापान भूकंप संवेदनशील देश
जापान भूकंप पट्टी (Pacific Ring of Fire) में स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि लगातार बनी रहती है.इस क्षेत्र में छोटे और मध्यम तीव्रता के भूकंप अक्सर आते रहते हैं, जबकि बड़े भूकंप कभी-कभी भारी तबाही मचाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि जापान में इमारतें और पुल उच्च भूकंपीय मानकों के अनुसार बनाए गए हैं, जिससे भूकंप के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

Published at : 05 Oct 2025 08:20 AM (IST)
