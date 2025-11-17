हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'फैसले पर सवाल की गुंजाइश नहीं, जिसने उसे शरण...', शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर जमात-ए-इस्लामी का भड़काऊ बयान

'फैसले पर सवाल की गुंजाइश नहीं, जिसने उसे शरण...', शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर जमात-ए-इस्लामी का भड़काऊ बयान

Jamaat demands Hasina’s repatriation: बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के साथ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पतन शुरू हुआ और उन्हें 5 अगस्त, 2024 को देश छोड़ना पड़ा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 06:38 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी ने भारत से अपील की है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजे. हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं. इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने के बाद जमात ने यह मांग दोहराई है.

‘अच्छा पड़ोसी होने का सबूत दे भारत’- जमात
जमात-ए-इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल मिया गोलाम पोरवार ने ढाका के मोघबाजार स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर भारत खुद को 'अच्छा पड़ोसी' और 'मित्र देश' मानता है, तो उसका पहला दायित्व है कि वह हसीना को बांग्लादेश वापस भेजे. उन्होंने कहा, 'जो देश एक भगोड़ी मौत की सजा पाए आरोपी को शरण देता है, वह दरअसल अपराधी के पक्ष में खड़ा होता है. हम मांग करते हैं कि उन्हें तुरंत वापस किया जाए.'

‘ट्रायल पारदर्शी और निष्पक्ष था’- जमात
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पोरवार ने कहा कि इस मुकदमे पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है. उन्होंने दावा किया कि पूरा ट्रायल 'पारदर्शी, निष्पक्ष और अंतरराष्ट्रीय मानकों' के अनुसार हुआ है.

शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा
बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के साथ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पतन शुरू हुआ और उन्हें 5 अगस्त, 2024 को देश छोड़ना पड़ा. इसके बाद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसके तहत अंततः सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-बांग्लादेश (आईसीटी-बांग्लादेश) ने उन्हें दोषी ठहराया और उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई.  

आईसीटी ने शेख हसीना को बताया मुख्य साजिशकर्ता
महीनों तक चले मुकदमे के बाद अपने फैसले में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने 78 वर्षीय अवामी लीग नेता को हिंसक दमन का 'मास्टरमाइंड और प्रमुख सूत्रधार' बताया, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी. पिछले वर्ष पांच अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण बांग्लादेश से भागने के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं. इससे पहले अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था.

अपनी प्रतिक्रिया में हसीना ने कहा कि यह फैसला एक 'गैरअधिकृत न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया है, जिसकी स्थापना और अध्यक्षता एक अनिर्वाचित सरकार द्वारा की गई है, जिसके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है.' 

Published at : 17 Nov 2025 06:38 PM (IST)
Tags :
Sheikh Hasina ICT BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
आईपीएल
IPL 2026 से पहले इन 9 खिलाड़ियों की बदली टीम, जानें ट्रेड के जरिए कौन किस फ्रैंचाइजी से किस टीम में गया
IPL 2026 से पहले इन 9 खिलाड़ियों की बदली टीम, जानें ट्रेड के जरिए कौन किस फ्रैंचाइजी से किस टीम में गया
Advertisement

वीडियोज

TRUMP TARRIF: ट्रंप का टैरिफ वाला PLAN क्यों हुआ फेल... यहां जानिए! |ABP LIVE
Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
सही या गलत?: E20 Fuel explained | Auto Live
SEBI के Digital Gold नियमों के बाद Gold की खरीद में 61% की गिरावट! |GOLD| Paisa Live
IPO Alert: Excelsoft Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
आईपीएल
IPL 2026 से पहले इन 9 खिलाड़ियों की बदली टीम, जानें ट्रेड के जरिए कौन किस फ्रैंचाइजी से किस टीम में गया
IPL 2026 से पहले इन 9 खिलाड़ियों की बदली टीम, जानें ट्रेड के जरिए कौन किस फ्रैंचाइजी से किस टीम में गया
ओटीटी
OTT पर कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख लें
OTT पर कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख लें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
मछली पकड़ने के लिए दीदी ने फेंका जाल तभी सामने आ गया मगरमच्छ! दरिंदे को देख निकल गई चीखें- वीडियो वायरल
मछली पकड़ने के लिए दीदी ने फेंका जाल तभी सामने आ गया मगरमच्छ! दरिंदे को देख निकल गई चीखें
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
Embed widget