एक बार फिर CBI को मिली बड़ी सफलता, भगोड़े जगदीश पुनेठा को UAE से लाया गया भारत

एक बार फिर CBI को मिली बड़ी सफलता, भगोड़े जगदीश पुनेठा को UAE से लाया गया भारत

देश में अपराध कर विदेश भागे अपराधियों को वापस लाने में सीबीआई को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है. इंटरपोल की मदद से यूएई में छिपे जगदीश पुनेठा को भारत लाया गया.

14 Nov 2025 01:46 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

देश छोड़कर विदेश भागे भगोड़े अपराधियों को पकड़ने में एक बार फिर एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में छिपे भगोड़े जगदीश पुनेठा को भारत वापस लाने में सफल रही है. पुनेठा को गुरुवार (13 नवंबर, 2025) को इंटरपोल चैनल्स और UAE के अधिकारियों की मदद से पकड़कर वापस भारत लाया गया.

बता दें कि जगदीश पुनेठा के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने 2021 में पिथौरागढ़ थाने में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया था. केस दर्ज होने के बाद आरोपी पुनेठा UAE भाग गया था. उत्तराखंड पुलिस की रिक्वेस्ट पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने 6 मई 2025 को इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाया था.
 
CBI और UAE के अधिकारियों ने मिलकर किया काम
रेड नोटिस जारी होने के बाद से CBI लगातार UAE के अधिकारियों के संपर्क में बनी रही और उनके साथ मिलकर पुनेठा को ट्रैक किया गया. UAE की पुलिस ने जगदीश पुनेठा को पकड़ा और फिर CBI ने उसे भारत लाने की पूरी प्रक्रिया को कोऑर्डिनेट किया. बता दें कि उत्तराखंड पुलिस की एक टीम भी UAE गई और 13 नवंबर को उसे लेकर दिल्ली पहुंची. 

क्या होता है रेड नोटिस और कैसे काम करता है 
रेड नोटिस इंटरपोल का एक इंटरनेशनल अलर्ट होता है, जिसे दुनिया भर की पुलिस एजेंसियों को भेजा जाता है. किसी भी देश में छिपे अपराधी को पकड़ने में ये नोटिस बड़ी मदद करता है. भारत में CBI इंटरपोल की नेशनल एजेंसी है और BHARATPOL सिस्टम के जरिए पूरे देश की एजेंसियों को इंटरपोल से जुड़ी सूचनाएं भेजती है. CBI और इंटरपोल के तालमेल से पिछले कुछ सालों में 150 से ज्यादा भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है. इसी कड़ी में जगदीश पुनेठा को वापस भारत आना केंद्रीय एजेंसी के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है.

Published at : 14 Nov 2025 01:46 PM (IST)
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
IND vs SA Live Score: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Live: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
